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偏鄉國中師生奪KidWind世界冠軍　張育豪將接受全國優秀青年表揚

▲南投縣政府表揚張育豪等115年度66位優秀青年。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府表揚張育豪等115年度66位優秀青年。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是青年節，南投縣政府日前公開表揚115年全縣66位優秀青年，其中竹山鎮社寮國中教師張育豪，長期致力推動科技教育，積極帶領學生參與國內外各項科技競賽並屢創佳績，展現偏鄉教育成果，將代表南投縣接受全國優秀青年表揚。

115年南投縣優秀青年表揚大會27日晚間在南開科技大學舉行，副縣長王瑞德出席表達恭賀，並頒發當選證書予張育豪等脫穎而出的66位優秀青年，其中24位為社會優秀青年、42位為學校優秀青年。

▲青年力量閃耀南投，縣府表揚115年度66位優秀青年。（圖／南投縣政府提供）

縣政府介紹，張育豪任教於竹山鎮社寮國中期間，曾帶領學生於無人機足球、機器人及水火箭等全國性競賽中獲得佳績，課餘時間亦提供補救教學，將科技、能源與STEAM教育導入偏鄉校園，協助學生突破資源限制、得以站上世界舞台發光發熱，獲2025年KidWind風力能源世界賽「世界冠軍」及「評審團獎」，堪為各界青年表率。

▲青年力量閃耀南投，縣府表揚115年度66位優秀青年。（圖／南投縣政府提供）

▲青年力量閃耀南投，縣府表揚115年度66位優秀青年。（圖／南投縣政府提供）

張育豪表示，這份榮譽不是他個人的，是屬於他陪伴的每一個孩子一同成就的，未來會持續秉持初心，陪伴更多孩子成長，為國家培養更多人才。

王瑞德致詞時表示，此次獲選的優秀青年來自南投各行各業，包括默默耕耘教育的教師、長期投入公共衛生與健康促進的醫護人員、積極參與公益與社會服務的業界人士，以及專注於各領域發展之青年，為社會貢獻力量；他期許獲選者持續深耕專業、勇敢逐夢，在各自領域發揮影響力，同時心懷社會責任，將所學回饋社會，讓青春能量在南投持續綻放，成為帶動社會進步的重要動力。

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