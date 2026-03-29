柯文哲率團吃羊肉爐！網看傻陳彥廷「吃素陪坐」　本尊曝真相

▲民眾黨團吃羊肉爐。（圖／翻攝自柯文哲Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉違背職務收賄等罪，一審遭判17年、褫奪公權6年，他日前在社群平台分享行程，貼出率民眾黨團去吃羊肉爐的合照。就有網友cue新北市議員參選人陳彥廷，「全部都在動筷，就只有他雙眼失神手插腳間？」結果釣出本尊回覆「因為湯還沒滾。」

柯文哲的Threads在28日發文，貼出和民眾黨成員一起去吃羊肉爐的影片。從畫面中可以看到，現場眾人圍坐用餐，整體氣氛看似輕鬆歡樂，不過陳彥廷被拍到坐在座位上，雙手放在腿上，眼神看著前方，桌上的碗筷也沒有明顯使用痕跡，因此特別引起網友注意。

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就有網友問，「你們484霸凌他～全部都在動筷就只有他雙眼失神手插腳間？」底下就有人也為陳彥廷抱不平，「他吃素，所以說霸凌他其實也沒錯」、「找吃素的人來羊肉爐？」「他吃素嗎？吃素還故意選羊肉」、「他好像吃素…」

不過，陳彥廷本人也親自在留言區回應「湯還沒滾」，之後也在臉書發文進一步說明，提到自己是去參加台灣民眾黨新北市黨部舉辦的選務課程，課程結束後才和兩位主席及新北成員一起吃宵夜。他強調自己吃的是鍋邊素，碗裡看起來空空的，是因為菜盤剛上桌，等到湯滾、把菜下鍋後，幾乎都是他在吃，整餐其實吃得很開心也很飽。