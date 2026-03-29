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行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬2本總預算都沒審

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

行政院發言人李慧芝29日表示，今天是行政院把今年度中央政府總預算送到立法院審議的第213天，但很遺憾的是，至今仍尚未審議。而根據預算法規定，明年度中央政府的概算即將開始籌編，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？

李慧芝指出，特別是當前中東情勢動盪，民生物資與原物料仰賴政府即時調度；同時西半部降雨量也創75年新低，極端氣候為台灣帶來嚴峻挑戰。無論是穩定物價、確保供應，還是防災應變，都需要總預算作為後盾。若預算遲未審查通過，災損金與第二預備金都無法動支，難道整個台灣只靠718億元就足以因應嗎？

李慧芝表示，以桃園為例，目前卡關的不只是TPASS而已，還包括桃園鄉親引頸期盼的鐵路地下化，當中有新增預算54億元等重大建設。同時，桃園市正推動AI城市與AI治理，但全國科技預算至今仍未審議，地方與中央發展都受到影響，難道自稱科技市長的張市長能夠接受嗎？更遑論張市長也曾擔任行政院院長，應該更能理解總預算對政府施政的重要性。

李慧芝強調，3兆350億的國家政府總預算是整套計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，立法院此次割裂動支718億，只佔了整體總預算約2%；換言之，仍有98%的預算被丟包。她說，根據立法院職權行使法第7條，預算案需要經過三讀的法律程序，同意動支不等於預算審議完成，而不論是桃園，還是整個台灣，都需要完整、及時通過的中央政府總預算，地方首長應正視問題，積極與地方立委溝通，儘速完成審議，不要再延誤國家建設、影響對人民的基本照顧。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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