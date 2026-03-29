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恐怖男正面照曝！街頭雙刀刺死女友　保險業務營造陽光精英形象

▲▼台中,情殺,陳暘升。（圖／民眾提供）

▲陳男平時在社群營造陽光精英形象，還曬出業績達標受獎。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市日前發生驚悚街頭殺人事件，30歲陳姓男子疑不滿26歲巴姓女友提分手，竟在街頭當街行刺，造成巴女多處中刀，送醫後仍宣告不治；諷刺的是，陳男平時在社群營造陽光精英形象，頻繁曬出業績達標受獎以及出國旅遊照片，沒想到正面形象背後竟藏著殘暴殺機。

據悉，陳男疑因無法接受「被分手」，日前特地從台南開車北上，前往巴女位於台中市西區忠明路與華美西街口的租屋處堵人，陳男試圖挽回遭拒，瞬間情緒失控，竟從隨身包包抽出預藏的雙刀行刺。

▲台中,情殺,陳暘升。（圖／民眾提供）

▲陳男由愛生恨，對女友痛下殺手，導致巴女家庭破碎。（圖／民眾提供）

由於當時正值下班尖峰時段，巴女見陳男亮刀，嚇得轉身狂奔，兩人就在街頭展開追逐。陳男最後在路口將巴女撲倒，隨即揮刀朝其頭部、頸部要害猛刺。巴女因傷勢過重，倒臥血泊中失去意識，路人見狀想要阻止也遭陳男劃傷，旁人也趕緊報警，但巴女經送醫搶救後，仍因失血過多宣告不治，正值青春年華的生命就此畫下句點。

▲▼台中砍人案，陳嫌砍人後逃亡，被警方壓制逮捕。（圖／民眾提供）

▲陳男開車一路從台南殺到台中，之後埋伏女友出門追殺後逃亡，被警方壓制逮捕。（圖／民眾提供）

陳男行兇後隨即駕車逃竄，警方獲報後立即發動攔截圍捕。陳男在市區瘋狂逃竄約600公尺後，最終開進一處死巷，眼見無路可逃，還一度衝撞路旁機車。大批警力上前圍捕時，他自知法網難逃，自行下車趴地就範。警方發現，陳因行兇時用力過猛，手部也遭利刃割傷，現場留下斑斑血跡，隨即由警方戒護送醫治療。

警方逮捕陳男後被移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認為他涉案重大，向法院聲請羈押禁見。

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