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屏東規模4.7地震位置罕見　氣象署：為「空白區」獨立事件

快訊／11:12屏東來義規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天上午11時12分屏東縣來義鄉發生芮氏規模4.7地震，震央在屏東縣政府南南東方29.3公里處，深度23.3公里。中央氣象署表示，此次地震發生位置罕見，為地震學所稱空白區，也是獨立事件，未來3天要留意規模3至4的餘震。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為屏東縣，震度2級地區為高雄市、台東縣、台南市、嘉義縣，震度1級地區為嘉義市、南投縣、雲林縣、彰化縣、台中市。

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氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這幾年地震都集中在宜蘭、花蓮及台東一帶，像是0403、0206等大型地震，都有比較多能量釋放，但地震學上有所謂的空白區，也就是過去比較少發生地震，導致能量及應力比較高的區域，像是今年在台中梧棲港外海也有發生小型地震，都是過去比較少發生的空白區。

吳健富指出，此次地震主因應力從東部碰撞擠壓在西部產生斷層及破碎帶釋放能量，該地區接近潮州斷層，岩層相對弱，容易產生破碎帶，從歷史資料來看，上一次發生類似規模地震為1990年8月8日的4.7地震。

他也說，此次地震發生位置罕見，為獨立事件，但能量不大，民眾不用太過驚慌，未來3天內可能有規模3至4的餘震發生，而台灣本來就是板塊活躍區域，民眾平常就要做好防震準備。

▲▼地震。（圖／氣象署提供）

▲震央周邊過去發生地震數量。（圖／氣象署提供）

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