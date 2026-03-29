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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／氣柯文哲被判17年牢　民眾黨1400凱道集會「找回公平正義」

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、民眾黨政治獻金公益侵占等案被判17年徒刑及褫奪公權6年，但民眾黨認為法院沒有認定柯收受1500萬，卻認定威京集團捐給民眾黨的210萬政治獻金為柯收賄，批評司法不公。對此，民眾黨號召支持者今（29日）下午在凱道集會，訴求找回台灣司法制度的公平正義，屆時除柯文哲外，民眾黨主席黃國昌、民眾黨立委、黨公職及20名藍委將出席。《ETtoday》全程直播。

▲▼民眾黨29日下午在凱道集會，黨主席黃國昌上午在臉書喊話，為挽救瀕臨危崖的司法正義，一起站出來。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民眾黨29日下午在凱道集會，黨主席黃國昌上午在臉書喊話，為挽救瀕臨危崖的司法正義，一起站出來。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

根據民眾黨規劃，下午1時起至2時，將是「司法正義野台開講」橋段，接續下午2時活動才正式開始。下午2時至2時半為民眾黨議員宣講；下午3時為國民黨立法院黨團宣講，預計20位藍委與會，但國民黨表示，多日前已安排中南部行程，黨主席鄭麗文今無法趕回台北親自表達支持。下午3時至4時，民眾黨公職與立法院黨團、來賓將依序宣講；黃國昌、柯文哲則於下午4時登台。

民眾黨表示，當國家「司法」已不再公平正義、已淪為執政者的工具，這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，民眾黨此時、此地、此刻就必須站出來，為民主人權而戰、為司法改革而戰。民眾黨將堅定和人民站在一起，3月29日共同走上凱道為正義發聲，未來他們更會致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

國民黨團說，公平正義不容任何妥協與操弄，將以最實際的行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲，並與所有期盼司法公正的民眾站在一起。

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