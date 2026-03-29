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宏泰58貨輪下錨「Z字型移動」毀台澎海底電纜　船長判3年賠1822萬

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長遭判刑3年。（記者張君豪翻攝）

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長遭判刑3年。（記者張君豪翻攝）

記者劉人豪／台南報導

多哥籍貨輪「宏泰58」駛入台南北門外海禁錨區，不顧海纜警示標記，在海底台澎第三海纜線上恣意拋錨，還Z字形徘徊，導致海纜斷裂，造成台灣本島與澎湖之間電話與網路一度中斷！造成中華電信損失約1900萬元，台南地院審理後，依違反《電信管理法》毀壞纜線罪，判處王姓船長有期徒刑3年。民事部分，法院判王姓船長應賠償1822萬2398元。

檢方指出，案發於2025年2月25日凌晨，「宏泰58」貨輪航行至台南市北門區西方外海5海浬處，王姓船長明知該海域為公告禁錨區，仍下令船員釋放錨爪，並在海纜線上方以Z字形行進，導致中華電信公司設於該處的TP3光纖海底電纜嚴重受損，通信一度中斷。

王姓船長為大陸籍人士，所駕駛貨輪則屬多哥共和國籍。檢察官認定他明知海圖已標註海纜位置，卻仍執意違規操作，明顯有毀壞犯意。中華電信公司事後提出損失報告，包括維修費逾1700萬元、代理費180萬元，影響層面廣及民生、經濟、資訊安全等，檢方依法提起公訴。

被告王姓船長坦承有指示船員下錨等情，但否認毀壞纜線之犯行，辯稱貨船呈Z字型走位應該是流錨所致，且起錨與下錨之位置與纜線斷裂位置尚有距離，纜線在海床之下，錨達不到那個深度，且當時海巡署人員以遠光燈照射看著我起錨，也沒看到我有抓到纜線，我下錨時沒有注意到海圖西邊有標註海底光纜，承認失職，但否認故意毀壞纜線，惟法官依卷內相關事證，認定被告犯行。

法官審酌王姓船長為「宏泰58」貨船船長，任意於上開區域下錨後，放任貨船以未定錨狀態在該區域徘徊，因而致使台澎第三海纜纜線因船錨拉扯而斷裂，而台澎第三海纜纜線係國內通信重要之基礎設施，海纜受損將使台灣本島與澎湖間之電話、網路寬頻通信受阻，產生通信中斷之公共危險，造成中華電信公司維修費逾1700萬元、代理費180萬元損失。王男犯後又否認犯行，未供出可能涉案船東等因素，判處其3年徒刑。

民事部分，中華電信求償1930萬4160元，法院審酌，認得請求賠償總金額為海纜修繕船費用1327萬6256元＋戒護船費用184萬5333元＋海纜及接續材料之必要費用10萬8176元＋料具搬運費用61萬元＋駐海纜船人員費用18萬6848元＋機房配合測試人員費用37萬3696元＋委託辦理引水、拖船及船務代理費用182萬2089元，合計為1822萬2398元。

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