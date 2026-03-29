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24歲男「夜班保全」爽到發慌！過來人做快半年嘆：都在滑手機

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有一名24歲的男網友表示，目前擔任社區夜班保全，月薪約3萬8、月休10天，工作內容相當輕鬆，甚至大多時間都能用筆電娛樂或休息，但長期下來卻開始感到空虛與迷惘。他坦言，雖然生活愜意、壓力不大，卻也因此產生「過太爽」的不安，開始猶豫是否該趁年輕出去打拚，還是乾脆維持現狀，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「做保全該怎麼調適太爽的心情」發文，提到自己目前在社區做夜班保全已一年，每天上班後幾乎沒什麼事情，巡邏一趟約20分鐘，其餘時間多半用筆電打發時間，甚至半夜會跟著住戶作息休息，生活相當規律卻也單調。

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24歲當夜班保全　他曝內心OS：矛盾

他說自己的日常很固定，下班後會一路睡到下午，再出門散步、玩手遊或與朋友釣魚，偶爾也會運動維持體態，休假生活輕鬆愜意。不過正因為過得太安逸，反而讓他開始懷念過去辛苦打拚的日子，擔心自己逐漸失去競爭力。

他坦言內心其實很矛盾，一方面想趁年輕嘗試更有挑戰性的工作，但另一方面又擔心自己無法承受高壓環境，甚至害怕最後還是回到保全工作，因此猶豫是否乾脆維持現狀，直言「是不是不如繼續當保全好？」

過來人做快半年　嘆：都在刷社群、YT

貼文曝光後，底下網友紛紛留言，「覺得你可以發展副業或研究理財，不一定要把工作辭了」、「案場爽不爽，看你用什麼角度看待社區，眼裡有針，到哪都是硬點」、「台灣薪水中位數就差不多3萬8，如果不是在雙北新竹，我覺得可以繼續做，反正其他工作又累又危險。」

也有過來人分享，「以前也有做過保全，真的是浪費時間和生命，整個生活圈被這個工作限制了，每天12小時早出晚歸很少能和朋友聚會，交女友更是受阻礙」、「同感，夜班保全，月上288小時，45K，做快半年，本來是想藉夜班案場閒的時間順便準備機車駕照考題，結果三分鐘熱度，最後被手機社群動態和YT頻道取代」、「如果家裡有錢真的沒差，然後記得一定要投資指數，有錢的話到時候你要轉職也才有本金。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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