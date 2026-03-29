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陳其邁最新滿意度破83%！下任市長接棒壓力大　他點評：門檻很高

▲▼陳其邁最新滿意度衝破83%！出訪美國獲好評　下任市長交棒高門檻。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁率團訪美並與美國亞利桑那州、日本熊本縣共同簽訂「經濟交流促進備忘錄」，確立「半導體戰略三角」地位。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中華亞太交流菁英交流協會最新完成的高雄民調顯示，高雄市民對陳其邁市長滿意度是83%。本次民調詢問對於市長率隊產業出訪，舉辦第三年的冬日遊樂園，及近期爆紅的果嶺公園等議題，市民都給予高度評價。有84%支持下一任市長續辦冬日遊樂園，更有86%支持市長任期要做好做滿。

王智盛秘書長表示，有鑑於高雄市民對陳其邁表現的高度肯定，下屆市長面對非常高的門檻，壓力會非常大，難怪國民黨提名市長候選人柯志恩發表政見時，數度誇讚陳其邁。

陳其邁訪美時與美國亞利桑那州、日本熊本縣共同簽訂「經濟交流促進備忘錄」，確立「半導體戰略三角」。詢問簽訂經濟交流備忘錄對高雄發展有沒有幫助，有78%的市民認為有幫助。高雄不只在「產業」愈來愈國際，「文創」也愈來愈國際。詢問魷魚遊戲、航海王在高雄舉辦對高雄知名度有沒有幫助，有84%的市民認為有幫助。

▲▼陳其邁最新滿意度衝破83%！出訪美國獲好評　下任市長交棒高門檻。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲已連續舉辦三年的高雄冬日遊樂園，獲74%高雄市民滿意，更有84%支持續辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

舉辦第三年的高雄冬日遊樂園，有74%的市民滿意這項活動。宜蘭童玩節曾因縣長政黨輪替而停辦，本次詢問支不支持下一任市長續辦冬日遊樂園，84%支持續辦。王智盛分析，從政黨支持來看，民進黨、民眾黨支持者，支持續辦是93%以上，國民黨支持者也有68%支持續辦。綜合來看，續辦冬日遊樂園是跨黨派的高雄共識。

相較於已舉辦三屆的冬日遊樂園，開放不到半年的果嶺公園，同樣在春節連假吸引大量人潮。詢問支不支持市府將高爾夫球場改成果嶺公園的作法，有74%支持。

王智盛指出，果嶺公園是高雄拆圍牆三部曲之一，從高爾夫球場到果嶺公園、從高雄港到愛河灣，從軍營到衛武營，高雄透過拆圍牆還給市民更美的城市景觀、更好的遊憩空間。王智盛說明，陳其邁不論是市長，還是立委，身份或有不同，但都積極參與拆圍牆三部曲，展現他作為在地高雄人對高雄的熱愛。

本次民調有詢問賴清德總統滿意度，有59%滿意賴總統的表現。王智盛表示，從滿意度來看，陳其邁市長在各年齡層的滿意度都在80%以上，賴清德總統則是年紀愈大滿意度愈高。

此外，不論是國民黨、民眾黨或中間選民對市長的滿意都是多於不滿意。國民黨、民眾黨對總統的不滿意則偏高，約九成，中間選民的不滿意也多於滿意。王智盛強調，市民對中央執政的感受對市長選舉的影響值得持續觀察。

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