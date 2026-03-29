再聊下去要壞掉了！女業務傳腿照、聊色人夫害離婚　判賠30萬

▲女業務和人夫對話鹹濕，正宮發現後憤而離婚，並將女業務告上法院。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名已婚女業務和人夫長期對話曖昧露骨，兩人間有「趴著逃走」、「再拖回來」、「可以吃妹妹嗎」等鹹濕對話，女業務更傳送性感腿照讓人夫欣賞，被正宮發現後，將女業務告上法院求償百萬。苗栗地院審理，法官認為，雖無證據顯示兩人實際發生親暱行為，但兩人聊色聊到人夫婚姻破裂，以離婚收場，判女業務侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

正宮主張，她和丈夫在2016年結婚，並於2025年協議離婚，然而在婚姻期間，丈夫長期用LINE和女業務小芸(化名)大聊鹹濕且有暗示性的話題，兩人還有實際見面接觸，已侵害她配偶權，導致她身心受重大打擊，需持續到身心科就診，提告對小芸求償100萬元。

正宮也提出丈夫和小芸的對話證據，包含「嗯～～～～我先夾腳，趴著逃走」、「哈哈哈哈再拖回來…」、「完蛋…這話題再聊下去我又要壞掉了」、「可以吃妹妹嗎」、「可以打屁股說好棒嗎」等露骨對話，另有小芸傳大腿照，人夫狂誇「好辣喔」、「那個可以在拉上一點點」等語。

全案審理時，小芸表示，她和人夫只是一般朋友關係，她也否認正宮提出的對話證據是真的，更何況對話裡的人物、時間都無法確定，就算要假設她有侵害配偶權，正宮求償也過高。

不過法官認為，正宮雖然沒有提出以科技設備呈現的對話原始紀錄，然而根據人夫在去年3月簽立的離婚協議書，內容表示「因甲方(丈夫)多次婚內背叛等各種誇張行為，導致兩人無法繼續共同生活，甲方(丈夫)同意並知曉乙方(正宮)索取LINE上聊天紀錄對話」，而正宮提出的對話證據，頭像顯示帳號確認為小芸本人，對話又多是調情、性暗示內容，時間多在2024年12月，也就是在正宮和人夫離婚之前，另也有友人證稱小芸在傳鹹濕訊息前，就因多個家庭共同出遊而認識正宮，知道人夫和正宮為夫妻。

法官認為，正宮雖表示人夫和小芸有實際見面，並提出兩人合照，但照片中兩人僅站立微笑，並沒有任何親暱舉動，這部分難認有侵權。不過小芸明知道人夫有家庭，還和他有鹹濕對話，達到破壞正宮與丈夫的婚姻美滿的程度，導致兩人離婚，已侵害配偶權，審酌小芸為業務主任、月薪3萬5000元，判她要賠30萬元。可上訴。