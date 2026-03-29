陸駐港公署約見美國總領事　不滿對港發出「安全警告」

▲大陸外交部駐港公署特派員崔建春。（圖／翻攝陸駐港公署）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國駐港總領館日前針對香港修訂《香港國安法第43條實施細則》發出「安全警告」，引起中國大陸不滿。對此，大陸外交部駐港公署特派員崔建春27日約見美國駐港總領事伊珠麗（Julie A. Eadeh），提出嚴正交涉。

據大陸外交部駐港公署消息，崔建春約見伊珠麗提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對，並敦促美方立即停止以任何形式干預香港事務和干涉中國內政。

香港政府23日修訂《香港國安法第43條實施細則》，明定警務人員可要求任何被懷疑違反國安法的人士，提供電子設備所需的密碼或其他解密方法，不遵從屬犯罪，最高可處10萬港元的罰款（約新台幣40萬元）及監禁1年。

此次修法受到多國批評，香港政府27日表示，國家安全是任何一個國家的頭等大事，每個國家都會根據本身的實際情況制定維護國家安全法律，這既是以《聯合國憲章》為基礎的國際法和國際關係基本準則下，每個主權國家的固有權利，也是國際慣例，「沒有一個國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。」

港府並列舉了多國案例，強調很多普通法司法管轄區都授權執法人員在調查搜證的過程中，要求相關人士提供電子設備的解密方法，包含英國的《2000年調查權力規管法》、澳洲的《1914年犯罪法》、紐西蘭的《2012年搜查和監視法》、新加坡的《2010年刑事訴訟法》等。

港府還特別提到，美國聯邦政府和不同州分，也容許執法機關在特定情況下，可要求相關人士就電子設備提供密碼或提供其他解密協助。