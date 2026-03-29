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說好All in台灣　李珠珢4月班表「只排3天」！網酸：清明節限定？

▲▼【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-李珠珢。（圖／記者黃克翔攝）

▲李珠珢4月班表曝光。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李珠珢日前發長文，向LG雙子與球迷告別，2026年要把重心放在台灣，停留時間也更長；不過，富邦悍將4月的應援班表公布後，李珠珢僅安排3天出席，且集中在4月3日至5日，之後整個4月都未再排班，不少網友質疑「不是說要專注台灣？」話題掀熱論。

李珠珢25日現身富邦新球季記者會，和Fubon Angels成員一同登台，談到新球季安排時，李珠珢表示，今年會以「All in」的方式投入，「今年在台灣應援場次比去年多，希望能有機會有更多交流，嘗試其他領域的活動。以粉絲為主，想試試看直播。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Fubon Angels FB）

▲李珠珢4月應援場只有4月3日、4日及5日。（圖／翻攝自Fubon Angels FB）

全力待台灣　應援卻僅排3天

粉絲原本預期李珠珢在台灣的應援場次會更多，沒想到富邦悍將近期公布4月班表後，李珠珢的出席日期只有4月3日、4日與5日，共3天，之後整個4月都未再出現在應援名單中。

班表曝光後，不少網友開始討論她本季在台灣出席率，「說好的All in台灣呢？」「清明節限定嗎？」也有人提到，李珠珢來台一年，中文卻沒有明顯進步，仍停留在只會說「大家好，我是李珠珢」的程度。

不過，有網友緩頰，「她是簽富邦全經紀約，班表跟代言活動那些，都不是她能自己決定的」、「依照她去年的活動方式看起來，通常一個月都只會排一次主題日，偶爾有兩次的，其他時間都是在拍廣告或一些平面，所以不見得號稱All in在台灣場次就會變多」、「或許是4月還有排其他商演，一日店長活動，或是上節目等，才會減少」。

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