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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援柯文哲卻缺席凱道造勢　鄭麗文：邪惡盛行因善良者袖手旁觀

▲▼國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前因其在台北市長任內核定的「京華城案」，日前被台北地方法院以涉貪汙罪一審判決有期徒刑17年、褫奪公權6年等，民眾黨今（29日）下午發動「小草」上凱道，不過國民黨主席鄭鄭麗文因南部行程安排，缺席凱道聲援活動。鄭麗文表示，「邪惡盛行的唯一條件，是善良者的袖手旁觀。」面對司法可能被濫用、甚至成為打壓政敵的工具，「我們不能沉默，更不能退讓。」

鄭麗文說，在成熟的法治國家，司法權的特色應是被動而非主動。法律應反映當代的道德價值，用來解決社會紛擾，而司法判決更應帶來社會的安定與穩定。大家都知道，古羅馬司法女神一手持天秤、一手持寶劍，並以布蒙住雙眼，象徵的正是「法律之前，人人平等」。她指出，社會高度關注的政治人物，並不是不該被司法檢驗，而是更應嚴格遵守程序正義，確保公平公正；判決結果也必須符合社會的道德標準與期待。否則，司法不僅無法穩定社會，反而可能加劇對立與裂痕。

鄭麗文提到，在台灣，民眾黨前主席柯文哲作為極具代表性的政治人物，曾任台北市長、參選過總統，也是民眾黨的創黨主席，而柯案的審理過程，讓許多民眾明顯感受到司法機構「先射箭再畫靶」，不論是檢調的搜證方式，或對個人的長期羈押，都讓人質疑是否違反比例原則。刑法以無罪推定為原則，這是極為嚴格且重要的法治精神。在現代重視人權的社會中，尚未判決確定前即剝奪人身自由，是很嚴重的處置。去年大罷免期間，國民黨亦有多位黨工因連署被冠以「偽造文書」罪名。這並非重罪，檢調卻動輒以羈押剝奪人身自由，同樣引發違反比例原則的疑慮。

鄭麗文控訴，當司法處置背離社會普遍的道德感受，人民自然會產生不公平、不正義的強烈情緒，尤其當案件涉及具有相當民意基礎的政治人物，更容易撕裂社會，製造對立。這正是司法最不應犯的錯誤，因為它將直接侵蝕司法的公信力，並動搖社會的安定。

鄭麗文認為，這起案件的審理過程引發高度社會關注，無論是爭議本身，或檢調辦案過程中的諸多瑕疵，都讓人看見現行司法體系與民眾對公平正義期待之間的落差。當事人付出的，是難以回復的沉重代價；而支持者心中的悲憤，也是真實存在的情緒。這樣的集體不安，對國家的團結與穩定，無疑埋下了隱憂。

鄭麗文說，今天大家站在一起，為了守住司法的公正，守住法治精神的底線，這不是為了任何一個人，而是為了共同的信念，還有捍衛公平正義的決心。
 

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