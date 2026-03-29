韓籍男獨闖四稜溫泉受困　「事先下載離線地圖」定位獲救

▲韓國籍男子受困桃園市復興區四稜溫泉。（圖／巴陵分隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名35歲韓國籍男子獨自前往桃園市復興區台七線四稜溫泉，因隨身糧食已耗盡，導致體力不支，受困山區等待救援。幸好該名待救男子於入山前已事先下載離線地圖，在通訊不良的山區仍可掌握自身位置，讓救援的桃園市消防局巴陵分隊迅速定位救援。

▲▼韓籍男入山前已事先下載離線地圖，讓救援人員能迅速定位及後續救援判斷，得以順利獲救。（圖／巴陵分隊提供）

桃園市消防局第四大隊巴陵分隊28日接獲報案，報案人表示其一名35歲韓國籍友人，獨自前往台七線58.5公里處下切四稜溫泉，因背負裝備過重且隨身糧食已耗盡，導致體力不支，受困山區等待救援。巴陵分隊由小隊長曹金明率3名隊員前往救援，並於上午9時5分抵達登山口，隨即與林務局人員會合。在確認任務資訊並由報案人提供待救者座標後，救援人員於9時10分入山搜尋。

因該名待救者於入山前已事先下載離線地圖，在通訊不良的山區仍可掌握自身位置，讓救援的隊員能迅速定位及後續救援判斷，救援巴陵分隊於9時28分順利接觸待救者，經評估其意識清楚、生命徵象穩定，僅因長時間行走與體力透支略顯虛弱，現場立即提供麵包及飲用水補充能量。待救者表示，因裝備過重，已將部分裝備暫放於下游處，先行攀爬至較安全位置等待救援。

據了解，該名韓籍男子規劃來台進行為期一個月的環島旅行，當日為行程第2天，透過Google Map搜尋到四稜溫泉秘境後，便計畫前往紮營。未料山區地形險峻，加上背負裝備過重，導致體力迅速消耗，最終無法繼續行程，才透過台灣友人協助報案求援。

巴陵分隊呼籲，民眾從事登山或野外活動前，務必提前規劃完整路線，審慎評估自身體能與裝備負重，並準備充足糧食與飲水。此外，務必落實「留守人機制」，於出發前將行程路線、預計進出時間及聯絡方式告知親友，並約定回報時間，一旦發生失聯或意外情形，留守人可即時提供正確資訊協助救援，有效縮短搜尋時間、提升救援效率。