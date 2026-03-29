掃墓嘀咕「明年不來了」成最後遺言　大馬男昏倒身亡

▲男子嘀咕一句「明年不要再來清明了」之後，倒地送醫不治。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞發生一起清明掃墓猝死意外，一名57歲男子28日上午獨自駕車跨州祭祖，不料在清理現場準備離開時，疑似因體力不支，在嘀咕一句「很累啊，明年不要再來清明了」之後，倒地送醫不治。

跨州祭祖 焚金紙引火災驚魂

星洲網報導，死者葉進財生前住在檳城亞依淡，就在28日這天，他獨自開車前往居林吉南韓江公會義山掃墓。期間，他在焚燒金紙祭祖時，火星飛濺至一旁的野草堆引發火勢。火災發生後，居林義務消防隊到場灌救，雖然火勢迅速被撲滅，但這場意外插曲似乎讓死者身體負荷達到極限。

居林義務消防隊隊員林文棠還原現場情況指出，當時葉進財意識仍清醒，甚至還能如常聊天，待火勢熄滅後，葉男動手收拾祭品準備離開。由於墳墓的位置在山坡下，葉進財必須沿路向上走，當時林文棠已察覺葉男邊走邊喘。

林文棠表示，當時曾想上前攙扶卻遭葉進財婉拒，只能跟在後方。沒想到葉男爬了幾階後便喊累並坐下休息，更嘀咕「很累啊，明年不要再來清明了」，隨後葉男疑似體力透支，試圖用雙手支撐爬上斜坡，接著昏倒。

儘管在場義消隊員第一時間替葉進財採取急救措施，並把他送往醫院，但最終仍無法救回他一命。