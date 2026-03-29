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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

能喊出清清白白？　趙少康上凱道聲援柯文哲：藍白合從大局思考

▲▼ 「讓新北更有型」黃國昌新北市長競選總部開幕記者會，趙少康特地到場站台。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康聲援柯文哲，認為應從大局思考。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉違背職務收賄等罪，一審遭判17年、褫奪公權6年，資深媒體人李艷秋則質疑，若國民黨要為柯文哲走上凱道聲援，是否能高喊「清清白白柯文哲」等口號？若喊不出口就該好好思考該不該去。前中廣董事長趙少康今（29日）表示，藍白合攸關2026與2028選戰，不應僅從個別案件看待，因此要以大局為重，當前不只前台北市長柯文哲，藍白陣營皆有人涉入司法案件，若外界質疑司法判決不合理，恐影響整體政治發展，需從大局、整體與未來性角度思考。

趙少康強調，柯文哲被判17年屬於重刑，其中收賄部分判13年，政治獻金部分應依法律見解處理，該處分就處分，但收賄判13年，等同讓柯文哲無法再參選總統，外界不免質疑是否有政治介入。他認為，指控圖利威京小沈獲利121億元，但收受金額僅210萬元，比例明顯不符，「判得越重，證據就越要確實，不能重判卻證據馬虎，13年證據要非常確定，沒有任何爭議，但現在有那麼多質疑，這個判決有問題，這點不僅是替柯文哲討公道，而是替台灣法治討公道。 」

對於過去柯文哲曾批評「垃圾不分藍綠」，鄭麗文當選黨主席前也轟柯文哲「比垃圾還不如」，趙少康則說，「這種小事、小節就算了啦！」做大事應看大局，不必計較彼此言語，過去曾期待柯文哲與侯友宜合作，但最終未成，「這件事情就不必計較了」。

最後，趙少康表示，部分國民黨立委選擇站上凱道，除了對判決存疑外，也具有藍白合作的政治意涵，若今日聲援柯文哲，未來當其他人面臨類似情況時，也可能需要彼此支持，「為了讓政治不干預司法」，藍白共同站上凱道具有其意義。
 

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