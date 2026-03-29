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面試牙醫遭院長打槍「酸1句」　妹子愣：選妃？內行曝殘酷真相　

▲▼牙醫、牙科手術、看牙醫。（示意圖／CFP）

▲原PO被院長品頭論足。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享在牙醫診所面試的經驗，是相關科系出身，日前到某牙醫應徵牙助，外貌卻被院長品頭論足，不只當場被要求拿下口罩，還被評論「和照片差太多」、「皮膚有點黑」，讓她整場面試感受相當差，也忍不住懷疑診所是否真的把外表列為用人標準，「是不是太醜所以不配？」貼文掀起熱論。

走進診所發現牙助都外型亮眼

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女網友在Dcard發文，與朋友都是相關科系出身，近日先後到同一家診所應徵牙助職缺。她透露，一進到診所，就注意到現場牙助多半妝容完整、外型亮眼。

院長直言「跟照片差太多」

面試時，院長先要求她拿下口罩，接著一邊看履歷、一邊觀察外貌，接著直接脫口「跟照片也差太多了吧」，還補了一句「皮膚有點黑」；隨後簡短面試了一下，最終沒有成功錄取，「是不是我長得不好看，所以比較隨便？」「這位醫生的眼神，還有口氣，讓人覺得很不舒服」

幾天後，朋友也到同一家診所面試，過程中同樣被評論外貌，對方不只指出照片與本人有落差，還提到朋友眼睛小，最後結果也是遭到淘汰。兩人接連遇到類似經驗，讓原PO開始懷疑，診所在招募牙助時，是否將外貌列為重要錄取條件，「現在的牙醫是看臉在選員工嗎？選妃嗎？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「是的，實際上這種面試就是在選妃，只是妳們入不了他的眼」、「是喔，他的診所他有選擇權，妳可以去大醫院急診啊，那裡多半缺人又不挑臉」、「同樣的薪資妳也沒有比別人專業，那老闆為什麼不選好看的？」還有網友抱怨，「我之前只是應徵餐廳洗碗工，也是被審視，超無言，現在打工有夠捲，連洗碗都要人化妝」。

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