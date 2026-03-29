川普想「撤軍伊朗」沒那麼容易！　美聯：還有5大目標沒達成

▲美國總統川普為伊朗突襲行動設下5個目標。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

由美國與以色列聯手發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）對伊朗開戰至今已屆滿一個月。雖然川普表示，戰爭可能即將進入「收尾階段」，然而他提出的「5大戰略目標」卻仍然未完全實現或是無法確認，若此時貿然撤軍，恐讓川普面臨嚴重的政治考驗與全球信譽危機。

川普上周提及大規模空襲行動的5個目標，相較幕僚在2月28日戰爭爆發後提及的4個目標與五角大廈、國務卿盧比歐所提的3個目標還多。雖然美國和以色列的聯手空襲明顯削弱伊朗的軍事能力，並造成數十名高階領導人喪命，但是也不能代表川普訂下的目標已經達成。

如果美國並未完成這些目標就撤軍，伊朗仍由伊斯蘭革命衛隊掌權，不但會留下後患，川普也可能在美國面臨政治後果，甚至因為發動這場顛覆中東地區局勢、打亂全球經濟的戰爭，而遭到討伐。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）不斷向媒體強調，軍事任務進度「超前」且表現卓越，距離實現「史詩怒火」的核心目標已經「非常接近」。以下則為川普提出的5大軍事目標與最新進展。

目標一：徹底癱瘓伊朗飛彈能力

川普最初信誓旦旦要「摧毀伊朗所有的飛彈，並將其導彈工業夷為平地」。儘管川普26日在白宮宣稱，已擊毀伊朗約90%的飛彈與發射器，且製造無人機與飛彈的工廠也已大幅減少，但事實卻是，伊朗至今仍能持續對以色列發射成群的飛彈與無人機。

目標二：摧毀國防工業基礎

在戰爭初期，這一點常被獨立列出，有時又被併入飛彈任務中。美國中央司令部雖宣稱打擊了多處武器生產設施，但伊朗對波灣鄰國和以色列的攻擊並未停止。

目標三：殲滅海空軍力

美、以兩國在開戰後迅速掌握制空權，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣稱已摧毀超過150艘伊朗艦艇。然而，伊朗海軍的「布什爾號」（IRIS Bushehr）與「拉萬號」（IRIS Lavan）卻成功逃往斯里蘭卡與印度尋求援助。美國目前尚未透露，這兩艘艦艇是否遭擊沉或俘虜。

更棘手的是，伊朗革命衛隊擁有自己的海軍，其小艇部隊擅長「群蜂戰術」，目前還不知道這支海軍還剩多大軍力，但伊朗飛彈仍有餘力持續干擾荷莫茲海峽的航運。只要海峽一天不恢復安全通航，川普「消滅海軍」的目標就不能算達成。

目標四：永不允許伊朗接近核武門檻

這是這場戰爭中最敏感的核心。川普2025年6月曾聲稱，美國已經摧毀伊朗的核計畫，因為當時伊朗只需要再幾周就能製造出核彈。

雖然以色列證實襲擊了伊朗重水工廠與黃餅生產廠，甚至暗殺了頂尖核科學家，但伊朗手中仍握有約970磅的濃縮鈾，足以製造核彈頭。

川普日前首度表示要「回收」這些埋在山體地底深處的鈾元素，但前提是「達成協議」。軍事專家警告，若無法透過與伊朗談判進行收回，美軍恐需發動極高風險的地面行動強行奪取，否則核威脅將永遠伴隨著德黑蘭政權。

目標五：最高規格保護中東盟友

川普近期將「最高層級地保護以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等中東盟友」列為第五大目標，並強調荷莫茲海峽的維安應由使用者付費，而非美國單獨承擔。

川普已向伊朗下達最後通牒，要求在4月6日前重新開放海峽，否則將轟炸其發電廠。然而，目前這些盟友仍暴露在伊朗代理人的火力威脅下，美國若無法提供長期的安全保障，川普的「最高規格保護」恐淪為空談。

政權更迭與代理人武裝 並未列為目標

值得注意的是，「政權更迭」始終未被列入正式清單，儘管川普政府明確希望伊朗能夠結束長達47年的神權統治，但他們從未明確地將政權更迭列入目標。

川普曾在受訪時表示，「他們領導層都被殺了，可以算是政權更迭了」，並鼓勵當地人民「接管自己的政府」。

白宮則是聲稱，目前正與伊朗政府「部分成員」進行談判，而德黑蘭方面則公開否認。

此外，如何切斷伊朗對真主黨等「代理人武裝」的武裝與資助，也逐漸從清單中消失，因為這些代理人已無力進行反擊。