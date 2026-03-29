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《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委轟傷害台人情感

▲▼國片《陽光女子合唱團》在微博的宣傳稱「中國台灣地區」引發爭議。（圖／翻攝自微博／電影陽光女子合唱團）

▲國片《陽光女子合唱團》在微博的宣傳稱「中國台灣地區」引發爭議。（圖／翻攝自微博／電影陽光女子合唱團）

記者詹詠淇／台北報導

國片《陽光女子合唱團》全台票房突破7.4億，4月4日將在中國上映。然而，其微博宣傳卻稱，「成為中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發譁然。民進黨立委張雅琳今（29日）痛批，該片合計拿了台灣逾1800萬的補助，都是台灣納稅人的錢，卻配合中國的文化統戰話術，不只傷害台灣人情感，更削弱台灣文化主體性，會要求文化部進一步了解並提出說明。

民進黨立委張雅琳今（29日）表示，大家多少理解，電影要進入中國市場上映，會面臨很多現實壓力。但她還是想問一句，《陽光女子合唱團》拿台灣補助、靠台灣觀眾衝到7.4億票房，到了中國宣傳，就一定得變成「中國台灣地區」嗎？

張雅琳指出，《陽光女子合唱團》曾獲得文化部、台北市與桃園市的影視補助，合計超過1800萬元，這些都是台灣納稅人的錢。

張雅琳認為，拿了台灣的補助，卻配合中國的文化統戰話術，這已經不只是傷害台灣人的情感，更是在削弱台灣文化的主體性。

張雅琳提到，去年她要求文化部檢討輔導金制度，「接受國家補助的作品，如果在海外宣傳配合矮化台灣的政治用語，是否應該有更清楚的規範與約束？」因此，這件事情，她會要求文化部進一步了解並提出說明。

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