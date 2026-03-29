昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

▲國民黨主席鄭麗文曾罵柯文哲「比垃圾還不如」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）下午將上凱道集會替柯文哲聲援，而國民黨團也表達支持，據悉，目前國民黨團內部已有超過20位委員決定共同出席下午凱道活動。國民黨主席鄭麗文則因南部既定行程，無法親自到場，已指派發言人牛煦庭委員代表國民黨到場聲援。國民黨臉書指出，民眾黨已表示理解與感謝。

鄭麗文近日又被翻出當選國民黨主席前，曾大力批評民眾黨自稱是不同於兩大垃圾勢力的清流，但創黨主席柯文哲卻動用選舉補助款買商辦，「比垃圾還不如！」引發熱議。

國民黨上午則透過臉書表示，鄭麗文聲援民眾黨，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立、守住法治尊嚴。今天的凱道是人民對不公不義的怒吼，對司法失衡的控訴，更是對台灣民主法治底線的一次集體捍衛。國民黨黨要表達最明確的立場，「我們堅定聲援今天站上凱道的所有民眾，堅定聲援柯文哲，堅定聲援每一位不願意向不公不義低頭的台灣人民。」

國民黨說，鄭麗文一再嚴正指出，對一位具有高度代表性的政治人物而言，司法判決從來不只是個案，而是具有重大的社會效應。越是這樣的案件，越應該講求程序正義，越應該堅守公平公正。當司法淪為「先射箭再畫靶」的箭靶，凱道的怒吼將是守護台灣民主的關鍵防線。當人民看到辦案與審理過程充滿爭議，當人民對過度羈押、比例失衡產生強烈質疑，當一個案件還未走到最後，當事人卻已承受難以回復的沉重代價，社會怎麼可能沒有不安？人民怎麼可能沒有憤怒？

國民黨質疑，如果司法不能讓社會信服，反而讓更多人對制度失去信任，這才是台灣最深的警訊。今天站上凱道的人，不只是為一個人發聲，更是在為台灣的民主法治守住底線。因為大家都知道，今天如果對這樣的事情沉默，明天受傷的就不會只有柯文哲，而是每一位相信司法應該公正、相信國家機器不能被濫用的台灣人民。

國民黨指出，民眾黨邀請鄭麗文赴凱道聲援，但鄭麗文今日因南部既定行程，無法親自到場，民眾黨表示理解與感謝。雖然鄭麗文不在現場，但聲援沒有缺席；雖然未能到場，但立場始終堅定如一。國民黨黨會和所有關心台灣民主、關心司法正義、關心制度公信力的人站在一起。今天的凱道，讓大家看見，台灣人民不會對不公不義視而不見；今天的凱道，也讓大家聽見，人民對司法正義的要求，不會被壓下去。

最後，國民黨強調，聲援柯文哲，聲援司法正義，是守住台灣民主法治的底線。