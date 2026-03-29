　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文曾罵柯文哲「比垃圾還不如」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）下午將上凱道集會替柯文哲聲援，而國民黨團也表達支持，據悉，目前國民黨團內部已有超過20位委員決定共同出席下午凱道活動。國民黨主席鄭麗文則因南部既定行程，無法親自到場，已指派發言人牛煦庭委員代表國民黨到場聲援。國民黨臉書指出，民眾黨已表示理解與感謝。

鄭麗文近日又被翻出當選國民黨主席前，曾大力批評民眾黨自稱是不同於兩大垃圾勢力的清流，但創黨主席柯文哲卻動用選舉補助款買商辦，「比垃圾還不如！」引發熱議。

國民黨上午則透過臉書表示，鄭麗文聲援民眾黨，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立、守住法治尊嚴。今天的凱道是人民對不公不義的怒吼，對司法失衡的控訴，更是對台灣民主法治底線的一次集體捍衛。國民黨黨要表達最明確的立場，「我們堅定聲援今天站上凱道的所有民眾，堅定聲援柯文哲，堅定聲援每一位不願意向不公不義低頭的台灣人民。」

國民黨說，鄭麗文一再嚴正指出，對一位具有高度代表性的政治人物而言，司法判決從來不只是個案，而是具有重大的社會效應。越是這樣的案件，越應該講求程序正義，越應該堅守公平公正。當司法淪為「先射箭再畫靶」的箭靶，凱道的怒吼將是守護台灣民主的關鍵防線。當人民看到辦案與審理過程充滿爭議，當人民對過度羈押、比例失衡產生強烈質疑，當一個案件還未走到最後，當事人卻已承受難以回復的沉重代價，社會怎麼可能沒有不安？人民怎麼可能沒有憤怒？

國民黨質疑，如果司法不能讓社會信服，反而讓更多人對制度失去信任，這才是台灣最深的警訊。今天站上凱道的人，不只是為一個人發聲，更是在為台灣的民主法治守住底線。因為大家都知道，今天如果對這樣的事情沉默，明天受傷的就不會只有柯文哲，而是每一位相信司法應該公正、相信國家機器不能被濫用的台灣人民。

國民黨指出，民眾黨邀請鄭麗文赴凱道聲援，但鄭麗文今日因南部既定行程，無法親自到場，民眾黨表示理解與感謝。雖然鄭麗文不在現場，但聲援沒有缺席；雖然未能到場，但立場始終堅定如一。國民黨黨會和所有關心台灣民主、關心司法正義、關心制度公信力的人站在一起。今天的凱道，讓大家看見，台灣人民不會對不公不義視而不見；今天的凱道，也讓大家聽見，人民對司法正義的要求，不會被壓下去。

最後，國民黨強調，聲援柯文哲，聲援司法正義，是守住台灣民主法治的底線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文今缺席凱道
快訊／鄧愷威摘本季首勝！
2500名陸戰隊到了！　美兩棲艦抵中東
20歲大學生人行道遭公車輾壓！　下體傷勢嚴重
快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板！　手握勝投資格
只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」：釋放地獄戰火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委轟傷害台人情感

黃國昌競辦批只會喊口號　蘇巧慧：都是讓新北好、不需要謾罵攻擊

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

李昌鈺鑑定「319不是自導自演」！陳水扁悼：他當年承受極大壓力

猜猜看是誰？　北市議員、三選人扮「DPP獵魔女團」大跳韓舞

范雲拋「中國三大威脅」論　受邀馬尼拉演說籲亞洲團結抗中

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：喊不出「清清白白」就該想想

游淑慧批行人庇護島「事故誘發源」應拆除！被罵爆回應：謝謝關心

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委轟傷害台人情感

黃國昌競辦批只會喊口號　蘇巧慧：都是讓新北好、不需要謾罵攻擊

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

李昌鈺鑑定「319不是自導自演」！陳水扁悼：他當年承受極大壓力

猜猜看是誰？　北市議員、三選人扮「DPP獵魔女團」大跳韓舞

范雲拋「中國三大威脅」論　受邀馬尼拉演說籲亞洲團結抗中

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：喊不出「清清白白」就該想想

游淑慧批行人庇護島「事故誘發源」應拆除！被罵爆回應：謝謝關心

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

面試牙醫遭院長打槍「酸1句」　妹子愣：選妃？內行曝殘酷真相　

唐西奇領第16次技犯、禁賽1場848萬也蒸發　喊冤說只是想離開

日本隊下任總教練難產　新庄剛志被點名接班人

Apple台南慶生「吃完美食上吐下瀉」！尪還緊急送醫 現況超慘：要多扯

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委轟傷害台人情感

凌晨大雨視線不佳　中橫公路女駕駛撞落石刁車

岡本和真升4棒沒被告知　藍鳥教頭有原因：希望他能放鬆

2500名陸戰隊到了！美兩棲艦抵中東　開戰1月轟炸伊朗1.1萬目標

【爺爺精準進場】傳統陀螺對決戰鬥陀螺還狂喊撞它撞它XD

政治熱門新聞

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：敢喊清清白白嗎

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

李昌鈺釐清319槍擊案　陳水扁發聲哀悼

猜猜看是誰？　北市議員、三選人扮「DPP獵魔女團」大跳韓舞

游淑慧批行人庇護島　被罵爆後回應了

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

范雲拋「中國三大威脅」論　受邀馬尼拉演說籲亞洲團結抗中

可理解柯文哲重判17年　郝市府法規會主委：柯市府站不住腳

幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

將軍為軍購淚灑國會「藍營嘲諷別演了」　綠委：授權簽約卻一毛沒給

柯文哲案210萬人頭政治獻金成關鍵　他點另2案情節相仿卻無下文

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

更多熱門

相關新聞

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

國民黨內部近日因馬英九基金會人事與財務爭議引發風波，牽動黨內權力與路線問題，也讓藍營面臨輿論壓力。立委洪孟楷27日公開呼籲「黨內大人們」，相關紛爭應適可而止，避免內耗持續擴大，否則恐衝擊2026、2028選情。

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：敢喊清清白白嗎

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：敢喊清清白白嗎

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席

蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席

關鍵字：

國民黨鄭麗文柯文哲民眾黨凱道

讀者迴響

熱門新聞

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

要變天了！　「全台有雨」時間曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

台中男逼「分手砲」性侵！挨告喊：我年薪300萬

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

更多

最夯影音

更多
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案
李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面