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清明連假半個台灣濕答答　未來一周2波鋒面接力

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周2波鋒面影響，今天午後降雨趨緩，各地溫度回升，周三鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率增，中部以北有較大雨勢，周四短暫趨緩，周五至周六清明連假期間另一波鋒面影響，降雨再增加。

中央氣象署預報員林定宜表示，目前鋒面雲系在台灣北部海面，清晨中部以北有局部短暫陣雨，預計下午趨緩，但山區仍有零星短暫陣雨，今晚東北季風減弱，溫度回升。明天台灣附近為南風偏西南風，屬於溫暖天氣型態，午後有局部熱對流。

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林定宜指出，周二鋒面更接近，北部及東北部開始有不定時短暫陣雨，北台灣轉涼。周三鋒面通過、東北季風增強，天氣轉為不穩定。周四風向轉為南風，周五又有鋒面接近，周六及下周日鋒面通過影響台灣。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

他表示，今天午後降雨趨緩，各地山區仍有零星短暫陣雨，北台灣低溫19度，高溫26至27度，中南部高溫30至32度，日夜溫差達10度。

林定宜指出，明天水氣少，環境為西南風，午後山區有零星短暫雷陣雨。周二鋒面接近，北部及東北部有不定時局部短暫陣雨，山區及東部也有不定時短暫陣雨。周三鋒面通過、東北季風增強，天氣不穩定，全台都有降雨機率，清晨至上午中部以北有局部較大雨勢。

他表示，周四東北季風減弱，中部以北水氣仍多。周五、周六另一波鋒面接近影響，尤其周六中部以北有局部較大雨勢，東半部及各地山區天氣也較不穩定。

溫度方面，他指出，今天至周二各地舒適溫暖，中南部都有30度以上，尤其周二東南部有焚風發生機率。周三鋒面接近、東北季風影響，溫度明顯下降，北部及東北部降幅達6至7度。周四溫度略為回升，周五、周六鋒面接近影響，北台灣感受偏涼，中南部仍有28至29度。

林定宜也說，今、明兩天整天在馬祖地區，以及中部以北地區夜晚及清晨有霧或低雲，提醒民眾特別留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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