「提著頭顱」走回家！他當眾斬首25歲男　警破門時正準備烹煮

▲被害人遭當街斷頭。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度北方邦一名25歲的冰淇淋攤販在街頭與人發生口角，沒想到對方竟惱羞成怒，當眾掏出鐮刀將其「斬首」。令人毛骨悚然的是，這名50歲的兇嫌殺完人後，竟然不慌不忙地提起死者的「頭顱」走回家。當警察獲報破門而入時，他竟淡定地在廚房開火煮飯，而那顆血淋淋的斷頭就擺在旁邊。

口角變獵殺 當眾揮鐮刀砍下首級

根據《新德里電視台》報導，這起驚悚事件發生在北方邦巴拉班基（Barabanki）的帕薩瓦爾村（Parsawal）。25歲的死者巴布魯（Bablu）平時以打零工與賣冰淇淋維生，是家中的經濟支柱。3月28日，他一如往常進村叫賣，卻意外與50歲的當地村民夏卡（Shankar Yadav）發生激烈口角。

目擊者指出，雙方言詞交鋒越發火爆，夏卡竟突然失控，掏出一把鋒利的鐮刀朝巴布魯揮去，當場將其割喉，隨後殘忍地將整顆頭顱砍下。現場血流如注，附近村民全被這突如其來的「當眾斬首」嚇得魂飛魄散。

提頭回家做飯 警破門驚見「人頭在腳邊」

夏卡隨後一手抓起巴布魯的斷頭，帶回自家住處。警方獲報後，出動大批警力封鎖案發現場，並衝入夏卡家中。然而當他們破門而入時，夏卡竟悠閒地在廚房裡煮飯，彷彿什麼事都沒發生過，而巴布魯的頭顱就大喇喇地放在他煮飯的位置旁邊。警方隨即將夏卡壓制逮捕，並當場查獲帶血的兇器。

一家之主慘死 妻小哀慟欲絕

據悉，巴布魯是家中三兄弟的長子，為了撫養年幼的2名子女與妻子，每天辛勤工作。如今慘遭毒手，他的妻子與家屬在得知死訊後幾近崩潰。目前警方已將遺體送往相關單位驗屍，並將深入調查這場口角的起因。