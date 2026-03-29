黃國昌競辦批只會喊口號　蘇巧慧：都是讓新北好、不需要謾罵攻擊

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧赴土城瑞億市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨再談及「六大福利政見」，但遭民眾黨新北市長參選人黃國昌競總批評只是喊口號。對此，蘇巧慧今（29日）回應，既然大家都是想要讓新北市更好，其實政策政見方向一致，可以多一點互相鼓勵、互相討論，不需要謾罵攻擊，大家一起想方法，讓新北市民可以得到真正的福利，這也是我們未來選戰的方向和節奏。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（29日）與立委張宏陸以及新北市議員卓冠廷、廖宜琨、彭一書、戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君以及議員參選人高乃芸、吳昇翰、李昆穎、陳俊諺赴四川路旁的土城瑞億市場掃街拜票。

媒體詢問，國民黨新北市長參選人李四川這兩天也勤走基層，似乎在進行陸戰交鋒？蘇巧慧回應，「我們其實一直以來都是陸戰和空戰齊發，兩者並重」，在議員初選完成後，就很自然的啟動第二輪的掃市場，向鄉親報告政見，未來會集合所有議員的力量，向市民鄭重的推出這支值得新北信任、值得依賴，而且最有戰力的新北隊。

針對遭黃國昌陣營批評育兒政見是「撒幣式政策」，蘇巧慧說明，我們的福利政策，其實都是非常負責任，尤其是和現任議員們，他們這幾年在新北市監督市政府，深入基層聽取民意，再結合中央和地方的政策，並且衡量新北的財政之後，一起很負責任地提出。

蘇巧慧指出，這些政策、政見，其實從長輩到小朋友，免費營養午餐、減輕醫療負擔，一直到長輩裝假牙、升級敬老卡，這些都是大家日常生活的一環，雖然是小事，但是每一件都用得到。而且長輩、小孩顧好後，中間的三明治爸媽，負擔也會減輕很多，這些都是大家迫切需要的。

蘇巧慧認為，如果大家有不同的意見，大家都是想要讓新北市更好，「其實我們的政策政見方向一致」，可以多一點互相鼓勵、互相討論，不需要謾罵攻擊，大家一起想方法，讓新北市民可以得到真正的福利，這也是我們未來選戰的方向和節奏。