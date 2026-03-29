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台中2機車相撞「他未戴安全帽喪命」　19歲騎士噴飛農田被移送

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲紀男與詹男發生車禍，送醫不治。圖為紀男機車，右側明顯受損。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區三港路28日晚間9時許發生死亡車禍，55歲紀姓騎士下班返家途中，與19歲詹姓騎士發生碰撞，因紀未配戴安全帽，導致重摔後頭部受損嚴重，送醫搶救仍傷重不治；詹連人帶車掉落一旁農田，受有多處擦挫傷，無生命危險。警方指出，全案警詢後依過失致死罪嫌，將詹男移送台中地檢署偵辦。

消防指出，昨晚9時49分獲報，龍井區三港路326巷發生車禍，到場發現為2部機車車禍，其中1人當場沒有呼吸心跳，送往梧棲童綜合醫院。

警方調查，詹男騎車沿三港路326巷往355巷方向行駛，紀男騎車沿三港路往蚵寮路方向行駛，雙方在路口發生碰撞，造成紀男在地面翻滾多圈，頭部嚴重受創，地面留有大量血跡，送醫搶救仍不幸宣告不治。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲現場路面留有大灘血跡。（圖／民眾提供）

詹男失控衝進農田，經警消趕赴到場，發現詹有多處擦挫傷，送往光田醫院治療，車輛後續由家屬協助拉起。據查，紀男沒有戴安全帽，當時剛下班，正在回家路上，未料途中發生嚴重意外導致身亡。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲詹男連人帶車掉落農田，後續由家屬協助抬至路面，機車表面殘留不少土。（圖／民眾提供）

警方說，詹男經酒精濃度檢測無飲酒情事，該處為無號誌燈的十字路口，詳細案發原因及經過將進一步分析鑑定，全案依程序調查處理，並依過失致死罪嫌將詹移請台中地檢署偵辦。

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