火舌3min內直衝雲霄畫面曝！太原火災已致3死23傷…本月第10起

記者廖翊慈／綜合報導

山西太原小店區親賢北街一棟高層建築28日晚間發生火災，火勢迅速蔓延，建築物被紅色火光包圍，截至29日已造成3人死亡、23人受傷（含9人重傷），事故原因仍在調查中。相關單位初步調查可能為，電器故障導致引發煙囪效應，而太原市光是3月就已經發生十起火災事故。

據《央視新聞》報導，火災發生於28日20時許，初期通報為1死25傷（7人重傷），隨後更新為3人罹難、23人受傷，其中2名重傷者送醫後不治，另有9人傷勢危急但生命體徵暫時平穩。傷者多為吸入濃煙或逃生過程中擦傷。消防單位接警後5分鐘內抵達現場，出動43輛消防車、210名救援人員投入滅火與搜救，並於28分鐘內撲滅明火。

▲▼太原火災已致3死23傷。（圖／翻攝自微博）

初步調查顯示，起火點疑位於建築低層臨街的燒烤店或餐飲店外立面，可能與電器故障或違規操作有關。由於外牆使用易燃泡沫保溫材料，疑未達中國國家防火標準，遇火後迅速燃燒並釋放氰化氫等劇毒氣體，再加上高層建築產生的「煙囪效應」與夜間風力影響，火勢在3分鐘內由底層竄升至約24層樓頂，造成大量人員受困與傷亡。

此外，事故地點位於親賢商圈，周邊長期存在宵夜攤占道經營與車輛違停問題，導致消防通道受阻，被指延誤救援時效。當地民眾指出，該區早在2025年4月曾發生瓦斯爆炸事故（造成1死21傷），相關整治問題至今仍未徹底改善。

▲火勢已撲滅。（圖／翻攝自微博）

外界質疑，涉事建築外牆保溫材料不符規範，易燃建材加速火勢蔓延，成為重大風險來源。另一方面，太原市3月以來已累計發生10餘起火災事故，民眾質疑當地在「創城」期間的安全檢查流於形式，未能有效防範風險。

目前，起火具體原因仍在進一步調查中，相關善後處置與全面安全檢查工作也正同步展開。