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翻行事曆「3月怎麼還沒過完？」　一票人崩潰：時間變慢了

3月怎麼還沒過完？　一票人崩潰喊時間變慢

▲網友討論3月時間特別漫長，引發大量共鳴。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

近期有網友在社群平台分享，感覺3月時間過得特別漫長，甚至翻開行事曆時才驚覺「下週竟然還是3月」，相關貼文曝光後迅速引發討論，不少人紛紛表示有相同感受。

該名網友在Threads發文指出，「你們不覺得3月超長的嗎？怎麼到下禮拜都還有3月的份啊？」短短幾句話吸引超過26萬人次觀看，也帶動大量留言回應。許多網友直言，「3月不是一個月，是一個學期」、「真的過超久」、「以為快月底了結果還沒到」，甚至有人表示「每天都像過很久，但日期卻沒動多少」。

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不少人提到，與1月、2月相比，3月的時間感落差特別明顯。前兩個月在年初氣氛與節慶影響下，日子往往在忙碌與假期交錯中快速流逝，但進入3月後，生活節奏趨於固定，少了節慶與假期的分隔，讓時間顯得格外拉長。

對於「3月變長」的體感，也有網友提出分析，認為關鍵在於2月天數較少，僅有28天，加上農曆春節、228連假以及周末假期，使得當月有相當比例時間處於休息狀態，體感上自然較快結束。相較之下，3月不僅天數恢復正常，也缺乏連續假期，讓工作與日常節奏持續不中斷，進而產生「過很久」的感受。

此外，也有網友指出，雖然4月同樣橫跨5個星期，但因為月初有清明連假，時間會被切分成數個段落，因此不會像3月一樣出現連續且漫長的感覺。有學生族群則表示，進入4月後會開始接近期末或畢業時程，時間感反而會再次加快。

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3月時間時間感網友討論生活節奏假期影響

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