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工會揭郵局人力黑洞　中華郵政4月招251人下半年再擴招

▲▼中華郵政,郵局,郵務車,投遞。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政人力不足，4月及下半年將各有一波招募。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政面臨退休潮，預估今年有上千名員工將退休，台灣郵政產業工會揭露，中華郵政人力缺口擴大，不僅因退休潮，核定員額也沒補足更遇缺不補，員工工作量加重。中華郵政除4月將招241名半日制員工外，近日公告採購案委外辦理大規模全日制員工招募，預計下半年擴大招考。

中華郵政人力缺口持續擴大，台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，中華郵政人力不足情況普遍存在，以南部某郵局為例，截至今年3月，核定員額為1829人，實際員工人數卻僅1743人，短缺86人，且較上一季減少25人。他強調，這並非個案，不少郵局皆有類似情形。

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工會揭退休潮＋遇缺不補　郵局人力缺口擴大

廖迺辰進一步說明，中華郵政將用人績效分配至各責任中心局，為節省用人費用，出現遇缺不補情況，導致既有人力需承擔更多業務。若單位節省用人成本，主管甚至可能因此獲得升遷機會，形成壓縮人力的誘因。

人力不足的情況內外勤皆受影響，廖迺辰以外勤郵務士為例指出，假設某區一天應有46人出勤，如今僅43人上工，卻需完成原有工作量，不僅投遞時間延長，夏季在外工作也增加熱傷害風險，甚至可能衍生職災問題。

此外，民眾也因郵務士人力短缺，難以在固定時段收到掛號信，服務品質受到影響。內勤方面，人力不足導致窗口減少，民眾排隊時間拉長，第一線人員壓力大增。

郵局先招半日制員工補人力　工會：難解根本問題

廖迺辰也質疑，近期招募半日制員工僅能填補部分缺口，且薪資為全日制一半，每日工時4小時、月薪1.8萬元，員工恐難以支撐生計，仍需兼差，也難以完全補足人力缺口。

廖迺辰強調，中華郵政應補足既有核定員額，而非長期放任缺額，以節省用人費用壓縮人力，否則將持續影響員工休假權益，近年員工因人力不足，部分員工特休假無法休完的情況也很嚴重。

因應人力缺口，中華郵政也已公告招標將委外辦理大規模招募，根據政府採購網3月23日公告，由「金融研訓院」得標中華郵政115年職階人員甄試試務工作，履約期間自115年4月28日至10月25日，決標金額達2648萬元。

中華郵政委外辦理大規模招募　下半年擴大招考

對此，中華郵政人力資源處表示，為因應退休潮及推動友善職場政策，今年預估約有1000餘名員工退休，加上「身心調適假」制度上路所增加的人力需求，將於4月辦理半日制不定期內勤職級人員甄試，預計錄取正取164名、備取77名，共計241名，以迅速紓解第一線壓力。

除半日制員工外，中華郵政也將大規模招考全日制員工。中華郵政也指出，已規劃於下半年辦理職階人員甄試，將依各局實際人力需求補實人力，持續強化服務量能。

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