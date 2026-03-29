高雄毒駕男闖輕軌路廊　囂張嗆警「你處理啊」！遭噴辣椒水上銬

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區馬卡道路與華安街口，今（29）日凌晨1點多發生一起車輛誤闖輕軌軌道的意外。一名38歲林姓男子駕駛私家車，疑因毒品影響神智，受困於軌道區動彈不得。林男面對到場員警不僅毫無悔意，甚至情緒失控瘋狂叫囂，最終遭警方施以辣椒水壓制並依法逮捕，全案依《毒品危害防制條例》、公共危險罪等多項罪名移送偵辦。

▲林男毒駕將汽車開進輕軌軌道，並卡在軌道與邊坡處，警方到場處理，他卻情緒失控叫囂，遭噴辣椒水壓制。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局於今（29）日凌晨1點50分許接獲報案，指稱有車輛受困輕軌軌道。員警抵達現場時，發現林男駕駛的白色小客車誤入輕軌路廊，導致交通一度受阻。雖現場無人受傷且設施無損壞，但林男下車後情緒極度亢奮、異常激動，見到警察不但未配合，更數度大聲叫囂：「你處理啊！」挑釁行徑令在場人員極度無言。

警方見林男情緒失控已威脅現場人員安全，果斷採取行動，使用辣椒水實施強制力將其制伏並進行保護管束。隨後進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應。林男事後雖辯稱是因為「路況不熟」才誤入軌道，但其毒駕及失控表現顯然已觸法。

警方表示，林男的行為已嚴重影響大眾捷運通行安全，依《道路交通管理處罰條例》開出12萬元罰鍰、當場扣車並吊扣駕照外，全案訊後依毒品危害防制條例、刑法公共危險罪及過失妨害舟車行駛安全罪移送高雄地檢署。

警方呼籲，駕駛人行經輕軌路段應嚴格遵循標誌與標線。將持續嚴查「毒駕」等違法行為，捍衛市民用路安全及大眾運輸系統運行的順暢，切勿以身試法