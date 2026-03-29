20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重進加護觀察

▲三重客運公車左轉時撞上倒行人穿越道行走的王姓學生。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一輛三重客運（967路線）行經長庚大學校區時，輾壓一名20歲王姓學生，當時廖姓司機察覺疑似壓到東西，沒下車查看，還來回3次後退前進，導致傷者股溝腹部周圍遭輾壓一個大洞，下半身卡在公車底盤，據爆料者表示，王姓學生的生殖器因巨大壓力而分離，傷勢十分嚴重，目前仍在加護病房觀察中。

▲公車來回輾壓3次造成王男下半身遭碾壓卡在公車底盤，傷勢十分嚴重。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，26日22時20分許，在龜山區某大學校園內，54歲廖姓男子駕駛營業大客車行經校園內道路左轉時，不慎撞倒行人穿越道行走的王姓學生，造成傷者下半身遭輾壓，卡在公車底盤。

警消獲報立即到場搶救，將身受重傷的王姓學生送往長庚醫院治療，目前仍在加護病房觀察中；廖男經酒測值為0，全案將依過失傷害罪移送桃園地檢署偵辦。爆料者稱，「當時司機沒下車查看，還回來後退前進，學生腹部股溝被輾壓3次，股溝腹部周圍被輾壓一個大開口，生殖器因為巨大壓力而分離身體。」

警方呼籲，汽車駕駛人行經行人穿越道時應減速慢行或停止，讓行人優先通行，避免交通事故的發生。