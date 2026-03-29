台中東勢鐵皮倉庫凌晨大火！12汽機車+農耕機燒毀　勇消急灌救

▲台中東勢區鐵皮倉庫火警，火勢相當猛烈。（圖／記者游瓊華翻攝）
記者游瓊華、郭玗潔／台中報導
台中東勢區今(29日)凌晨發生一起倉庫大火！警消於1時55分獲報，指東蘭路上一處倉庫發生火警，離即派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計5個單位，出動各式消防車12輛、消防人員23名，火勢於02時47分控制、03時15分撲滅，所幸無人員傷亡。
據了解，現場為1層鐵皮構造倉庫，倉庫內火煙竄出，現場共燃燒1台農耕機、5台汽車以及6台機車，燃燒面積約28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
▲台中東勢區鐵皮倉庫火警，火勢相當猛烈。（圖／記者游瓊華翻攝）
記者游瓊華、郭玗潔／台中報導
台中東勢區今(29日)凌晨發生一起倉庫大火！警消於1時55分獲報，指東蘭路上一處倉庫發生火警，離即派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計5個單位，出動各式消防車12輛、消防人員23名，火勢於02時47分控制、03時15分撲滅，所幸無人員傷亡。
據了解，現場為1層鐵皮構造倉庫，倉庫內火煙竄出，現場共燃燒1台農耕機、5台汽車以及6台機車，燃燒面積約28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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