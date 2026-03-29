台中東勢鐵皮倉庫凌晨大火！12汽機車+農耕機燒毀　勇消急灌救

台北市南港區研究院路四段一處鐵皮工廠今(28)日凌晨發生重大火警，一對承租居住於2樓的6旬夫妻驚覺失火後，第一時間透過電話向消防局求救，卻因火勢迅速延燒、通訊20分鐘後中斷失聯。消防人員歷經逾2小時灌救，火勢於清晨撲滅後進入搜索，最終在坍塌現場尋獲2具焦屍，身分難以辨識，詳細死因與起火原因仍待進一步調查釐清。