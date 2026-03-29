葉門青年運動飛彈再轟以色列！　放話持續攻擊

▲圖為葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

葉門親伊朗武裝組織「青年運動」（Houthi，又譯胡塞武裝）28日加入中東戰局，並在短短不到24小時之內對以色列展開第二波攻勢，鎖定多個重要軍事目標發射巡弋飛彈與無人機。青年運動發言人薩里（Yahya Saree）透過聲明表示，在以色列的攻擊侵略停下來之前，軍事行動在未來幾天將會持續進行。

葉門青年運動參戰 聯手黎巴嫩真主黨

半島電視台、衛報報導，青年運動證實對以色列南部部分地區發動第二波攻擊，目標鎖定以色列關鍵軍事據點，並聲稱襲擊行動成功達成目標。薩里還說，這次的攻擊與伊朗、黎巴嫩真主黨的軍事行動同步。

真主黨稍早也聲稱，在當地時間28日晚間11時45分，使用飛彈轟炸以色列北部的艾因謝梅爾機場（Ein Shemer Airfield）與雷加維姆軍事營地（Regavim military camp），藉此報復以色列對黎巴嫩的襲擊。

此前，以色列表示，已成功攔截從葉門方向射來的飛彈。根據官員的說法，並未造成人員傷亡。

威脅紅海航道安全 全球油價恐劇烈震盪

青年運動參戰一事引發國際高度擔憂中東局勢進一步惡化。根據美聯社，國際危機組織資深分析師納吉（Ahmed Nagi）示警，若青年運動像過去那樣擴大對商船的攻擊，將會進一步推高油價，導致整個海上安全陷入動盪，「這波衝擊將不會僅限於能源市場」。

曼德海峽（Bab el-Mandeb）是船隻通往蘇伊士運河的咽喉要道，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）形同封閉的狀態下，戰略位置極其關鍵。

回顧過去衝突，青年運動曾於2023年11月至2025年1月間，動用飛彈與無人機襲擊超過100艘商船，導致2艘船隻沉沒，並聲稱這是為了聲援加薩的巴勒斯坦人。