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傳1000伊朗特工「潛伏加拿大」　對美國構成安全威脅

▲▼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約郵報引述專家說法指出，目前可能有高達1000名前伊朗革命衛隊（IRGC）成員潛伏在加拿大境內各地，對美國構成迫在眉睫的安全威脅。

加拿大恐有伊朗潛伏小組待命

根據美方截獲的加密訊息，伊朗在世界各地部署潛伏小組（sleeper cells），在美國和以色列聯手轟炸伊朗之後，相關行動指令可能已經被觸發。就在3月10日，戒備森嚴的美國駐多倫多領事館遭2名槍手開火，現階段尚不清楚嫌疑人是否與伊朗政權有關。

加拿大在野黨的加納（Michelle Rempel Garner）表示，加拿大政府在解決這方面問題上做得遠遠不夠，許多與伊朗政權相關的人物利用加拿大寬鬆移民政策入境，隨後透過申請庇護或延緩驅逐等程序，讓當局幾乎無法將其遣返，「這不只是我們國家的問題，這也是我們安全夥伴和盟友的問題」。

32伊朗高層住在加拿大　部分名單曝光

目前加拿大政府已確認有32名伊朗政權高層人士居住在加拿大，已把他們列入驅逐名單，據信名單中的人物包含：

阿巴斯．奧米迪（Abbas Omidi）：現年55歲，擔任工業、礦業、貿易部副部長，為伊朗政府服務27年，2022年入境加拿大，目前面臨驅逐。

阿夫辛．皮爾努恩（Afshin Pirnoon）：伊朗前道路部總幹事，雖被要求驅逐，卻因被認定對政權無重大影響力而獲准留在加拿大。

賽義德．薩勒曼．薩馬尼（Seyed Salman Samani）：伊朗內政部發言人，2024年3月收到驅逐令，但至今仍滯留加拿大。

馬吉德．伊朗曼內什（Majid Iranmanesh）： 伊朗副總統府科學技術總幹事，同樣在2024年收到驅逐令但未離開。

希納．阿德希爾．拉里賈尼（Sina Ardeshir Larijani）：伊朗已故國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）的親戚，據信在溫哥華皇家銀行擔任房地產融資主管。

加拿大皇家軍事學院與皇后大學教授路普雷希特（Christian Leuprecht）直言，若未來有移民在美國發動恐攻，加拿大必須負起責任，「我們自詡為人權燈塔，卻讓雙手沾滿鮮血的人進入國門」。

然而現實情況是，截至目前僅有一名官員被正式逐出境。截至3月5日，加拿大移民、難民及公民部已取消239名疑似伊朗官員簽證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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