全美50州「無王日」反川普示威！主辦稱800萬人參與　人海畫面曝

▲主辦單位聲稱，全美50州共舉辦超過3300場活動，估計高達800萬人參與。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全美各地28日爆發第三輪「無王」（No Kings）大規模遊行示威，紐約、波士頓、達拉斯等地抗議者走上街頭，抗議譴責總統川普激進的逮捕移民、對伊朗戰爭等各項施政。主辦單位聲稱，全美50州共舉辦超過3300場活動，估計高達800萬人參與。

▲紐約、波士頓、達拉斯等地的抗議者走上街頭，抗議譴責川普施政。（圖／路透）

全美示威 勞勃狄尼洛：川普是存在性威脅

路透、法新社等報導，這一輪的「無王」示威抗議在紐約、達拉斯、費城與華盛頓等大城市舉行大型集會之際，約有三分之二的活動是在大城市以外的地區舉行。

在紐約，警方估計有數萬名群眾聚集在曼哈頓中城超過10個街區，場面壯觀。美國影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也現身集會，稱從未有任何一位美國總統像川普一樣，「對我們的自由與安全構成如此巨大的存在性威脅。」

▲美國影星勞勃狄尼洛現身示威。（圖／路透）

在川普打擊非法移民的火藥庫明尼蘇達州（Minnesota），聖保羅州議會大廈外舉行大規模集會，群眾高舉著今年遭聯邦移民官槍擊身亡的美國公民古德（Renee Good）與普雷蒂（Alex Pretti）的照片。

明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）說，「他們稱我們為激進分子，說得一點也沒錯，我們確實被激進化了——是被憐憫所激進化、被正直所激進化、被正當法律程序所激進化、被民主所激進化，並且被激發出全力去反抗威權主義」。

▲▼明尼蘇達州群眾示威，高舉著今年遭聯邦移民官槍擊身亡的美國公民古德與普雷蒂的照片。（圖／路透）

爆肢體衝突！洛杉磯警方射催淚彈 達拉斯逮捕多人

儘管多地和平集會，但部分地區仍發生混亂。在達拉斯，示威群眾與極右團體「驕傲男孩」前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）率領的反抗議團體發生肢體衝突，警方最終在現場逮捕多人。

在洛杉磯，多名示威者因拒絕從聯邦監獄附近撤離被抓。警方表示，有民眾朝圍欄投擲物品，聯邦當局隨即對群眾發射催淚彈。

28日的無王日抗議活動正值美以對伊朗發動攻擊之際，45歲民眾摩根泰勒（Morgan Taylor）帶著12歲兒子參加示威，稱川普在伊朗的軍事行動是一場「愚蠢的戰爭」，「根本沒人攻擊我們，我們沒必要待在那裡」。

▼全美無王日示威活動正值美以對伊朗發動攻擊之際。（圖／路透）