　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗大學遭轟炸起火！　革命衛隊放話「報復美國中東分校」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗科學科技大學建築物遭空襲擊中。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）29日發出嚴厲警告，揚言將攻擊美國設於中東地區的大學校區，作為對美國與以色列空襲破壞伊朗2所大學的報復行動。

革命衛隊最後通牒　要求美方30日中午前道歉

綜合《法新社》等外媒，革命衛隊透過伊朗媒體發布聲明指出，「若美國政府希望他們在該地區的大學免於遭受報復，就必須在德黑蘭時間3月30日周一中午12時（台灣下午4時30分）以前，發表官方聲明譴責轟炸大學的暴行。」

美國多所大學在波斯灣地區設有分校，包括德州農工大學卡達校區及紐約大學阿聯校區等。革命衛隊聲明更警告，「我們建議區域內所有美國大學的教職員、學生及校園周邊民眾」撤離至距離校區1公里以外。

美以空襲重創伊朗科技大學　語言學院起火

伊朗官媒指出，美以27日深夜至28日凌晨的空襲行動波及首都德黑蘭多處目標，位於東北部納爾馬克區的伊朗科學科技大學（Iran University of Science and Technology）遭受重創。

社群媒體曝光的畫面顯示，該校語言學院起火燃燒，教學大樓冒出火花與濃煙，地面散落大量瓦礫碎片。所幸這波攻擊僅造成建築物損毀，目前尚未傳出人員傷亡。

BBC比對影片中建築物與該校衛星影像，已核實這段手機拍攝的影片真實性。由於伊朗當局嚴格管制網路，戰事爆發後從境內取得影像資料變得更加困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」
行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬
恐怖男正面照曝！街頭雙刀刺死女友　保險業務營造陽光精英形象
規模4.7地震位置罕見！　氣象署：「空白區」獨立事件
說好All in台灣　李珠珢4月「只應援3天」！網：清明節限

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

掃墓嘀咕「明年不來了」成最後遺言　大馬男昏倒身亡

「提著頭顱」走回家！他當眾斬首25歲男　警破門時正準備烹煮

全美50州「無王日」反川普示威！主辦稱800萬人參與　人海畫面曝

川普想「撤軍伊朗」沒那麼容易！　美聯：還有5大目標沒達成

伊朗大學遭轟炸起火！　革命衛隊放話「報復美國中東分校」

傳1000伊朗特工「潛伏加拿大」　對美國構成安全威脅

2500名陸戰隊到了！美兩棲艦抵中東　開戰1月轟炸伊朗1.1萬目標

葉門青年運動飛彈再轟以色列！　放話持續攻擊

只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」　鎖定伊朗命脈哈爾克島

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

掃墓嘀咕「明年不來了」成最後遺言　大馬男昏倒身亡

「提著頭顱」走回家！他當眾斬首25歲男　警破門時正準備烹煮

全美50州「無王日」反川普示威！主辦稱800萬人參與　人海畫面曝

川普想「撤軍伊朗」沒那麼容易！　美聯：還有5大目標沒達成

伊朗大學遭轟炸起火！　革命衛隊放話「報復美國中東分校」

傳1000伊朗特工「潛伏加拿大」　對美國構成安全威脅

2500名陸戰隊到了！美兩棲艦抵中東　開戰1月轟炸伊朗1.1萬目標

葉門青年運動飛彈再轟以色列！　放話持續攻擊

只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」　鎖定伊朗命脈哈爾克島

韓籍男新莊餐酒館吃霸王餐！吃喝900元拒付　遭警帶回調查

八點檔男星婚禮修羅場！新娘「一轉身竟是前妻」　震撼心情全說了

偏鄉國中師生奪KidWind世界冠軍　張育豪將接受全國優秀青年表揚

4月霸權預定！異世界千萬作《Re:0》片頭公開　網：最神篇章

行家都整套搶著收藏！村上隆小花躍上Marc Jacobs熱賣香水超可愛

火舌3min內直衝雲霄畫面曝！太原火災已致3死23傷…本月第10起

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市SOGO百貨對面3車追撞　高檔保母車遭夾擊！1女自行就醫

德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

掃墓嘀咕「明年不來了」成最後遺言　大馬男昏倒身亡

【再吃一口就後悔】女兒吃完檸檬先當機　第二口直接酸到變臉XD

國際熱門新聞

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」

遊印度拒絕乞討　日部落客遭砸牛糞水球

2500美軍陸戰隊抵中東！開戰1月轟1.1萬目標

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

國際新規上路：限2行動電源　機上禁充電

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

更多熱門

相關新聞

傳1000伊朗特工潛伏加拿大　對美構成威脅

傳1000伊朗特工潛伏加拿大　對美構成威脅

紐約郵報引述專家說法指出，目前可能有高達1000名前伊朗革命衛隊（IRGC）成員潛伏在加拿大境內各地，對美國構成迫在眉睫的安全威脅。

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

中東戰火「延燒」巴黎？　美國銀行大樓前驚傳炸彈攻擊

中東戰火「延燒」巴黎？　美國銀行大樓前驚傳炸彈攻擊

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

關鍵字：

伊朗革命衛隊美以空襲中東大學報復

讀者迴響

熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面