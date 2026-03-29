伊朗大學遭轟炸起火！　革命衛隊放話「報復美國中東分校」

▲ 伊朗科學科技大學建築物遭空襲擊中。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）29日發出嚴厲警告，揚言將攻擊美國設於中東地區的大學校區，作為對美國與以色列空襲破壞伊朗2所大學的報復行動。

革命衛隊最後通牒 要求美方30日中午前道歉

綜合《法新社》等外媒，革命衛隊透過伊朗媒體發布聲明指出，「若美國政府希望他們在該地區的大學免於遭受報復，就必須在德黑蘭時間3月30日周一中午12時（台灣下午4時30分）以前，發表官方聲明譴責轟炸大學的暴行。」

美國多所大學在波斯灣地區設有分校，包括德州農工大學卡達校區及紐約大學阿聯校區等。革命衛隊聲明更警告，「我們建議區域內所有美國大學的教職員、學生及校園周邊民眾」撤離至距離校區1公里以外。

美以空襲重創伊朗科技大學 語言學院起火

伊朗官媒指出，美以27日深夜至28日凌晨的空襲行動波及首都德黑蘭多處目標，位於東北部納爾馬克區的伊朗科學科技大學（Iran University of Science and Technology）遭受重創。

社群媒體曝光的畫面顯示，該校語言學院起火燃燒，教學大樓冒出火花與濃煙，地面散落大量瓦礫碎片。所幸這波攻擊僅造成建築物損毀，目前尚未傳出人員傷亡。

BBC比對影片中建築物與該校衛星影像，已核實這段手機拍攝的影片真實性。由於伊朗當局嚴格管制網路，戰事爆發後從境內取得影像資料變得更加困難。