德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

▲ 梅爾茨與川普3月初在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）針對伊朗問題爆發口水戰，川普27日在白宮公開內閣會議上批評柏林拒絕協助護衛荷莫茲海峽，更反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」。

川普白宮會議開砲 批德官員說法不妥

綜合《德國之聲》等外媒，川普在會議上直接點名德國，「當我聽到德國領導人說『這不是我們的戰爭』時，我就說，『烏克蘭戰爭也不是我們的戰爭啊！我們有幫忙，但烏克蘭不是我們的戰爭』」，認為德國官員說法「非常不妥」。

德國副總理兼財政部長克林貝爾（Lars Klingbeil）先前曾公開質疑美國與以色列對伊朗的軍事行動是否符合國際法，並明確表態，「這不是我們的戰爭，我們不會參與。」梅爾茨本月稍早訪問挪威時也強調，德國並非戰爭參與者，無意捲入衝突。

要求北約護航荷莫茲海峽 盟國不願響應

27日的會議中，川普堅稱華府有機會終結戰爭，儘管這場衝突「並不影響美國，因為我們距離戰場數千英里遠」。他曾要求北約盟國協助確保荷莫茲海峽航運安全，這條水道對全球石油貿易至關重要，目前實際上處於封鎖狀態，但北約夥伴遲遲不願響應。

梅爾茨反擊：川普大規模升級衝突

梅爾茨當天在《法蘭克福匯報》活動上則直言，「川普現在的作為不是緩和局勢、尋求和平解決方案，而是讓衝突大規模升級，後果難以預料」，同時質疑美方是否真以政權更迭為目標，「若真是如此，我認為他們無法實現。這類嘗試通常都以失敗收場。」