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2500名陸戰隊到了！美兩棲艦抵中東　開戰1月轟炸伊朗1.1萬目標

▲▼美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 的黎波里號抵達中東。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍陸戰隊第31遠征隊約2500名官兵於27日搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）抵達中東戰區，另有2500名海軍人員隨行部署。美國中央司令部證實，這批原駐沖繩的部隊已進駐責任區，但確切位置與任務內容基於作戰安全未對外公布。

任務鎖定荷莫茲海峽　具備突襲島嶼能力

《紐約時報》報導，這批陸戰隊主要任務是協助重啟被伊朗封鎖的荷莫茲海峽。儘管美國與以色列的轟炸行動已重創伊朗海軍，伊朗仍能從海峽沿岸及群島部署搭載水雷的快艇。專家分析，陸戰隊抵達後，五角大廈將具備快速突襲這些島嶼的能力，配合後勤與空中支援執行清剿任務，但整體作戰恐怕相當耗時。

國務卿盧比歐先前表示，美國無需地面部隊即可達成目標，並預測戰事將在幾周內結束。不過總統川普尚未排除動用陸戰隊或特種部隊的可能性。

戰事邁入第5周　轟炸1.1萬目標13人陣亡

隨著戰事邁入第5周，中央司令部最新數據顯示，自2月28日開戰以來已轟炸伊朗境內逾1.1萬個目標，包含指揮中心、革命衛隊設施、防空系統等13類設施，並摧毀150餘艘船艦。美軍已有13人陣亡、303人受傷，其中273人已重返崗位。伊朗紅新月會則稱境內至少1900人喪生。

與此同時，葉門青年運動也加入戰局，向以色列發射彈道飛彈，雖未造成傷亡，但該組織發言人薩里（Yahya Saree）表示，攻擊將持續「直到侵略結束」，恐怕進一步衝擊全球市場與紅海航運安全。

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