只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」　鎖定伊朗命脈哈爾克島

▲美國總統川普（Donald Trump）正在考慮是否對伊朗發動地面突襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗的戰事正式邁入新階段，根據美方官員透露，五角大廈正緊鑼密鼓準備針對伊朗發動為期數周的「地面軍事行動」。數千名美國士兵與海軍陸戰隊員陸續抵達中東，若川普批准這項登陸計畫，美軍將從目前的遠程空襲，轉變為高風險的地面突襲，這場戰爭也將升溫到另一個境界。

不排除地面入侵 白宮警告：釋放地獄戰火

儘管川普在公開場合多次強調「目前沒有派兵計畫」，且希望透過談判結束衝突。但白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）24日警告，如果德黑蘭當局不徹底放棄「核野心」、停止威脅美國與盟友，川普已準備好對伊朗「釋放地獄戰火」。

萊維特強調，五角大廈的準備工作是為了給三軍統帥提供「最大選項」，並不代表川普已經做出最後決定。

鎖定石油命脈 密謀奪取哈爾克島

據悉，白宮與軍方過去一個月持續秘密研議奪取伊朗最重要的石油出口樞紐「哈爾克島」（Kharg Island），並對荷莫茲海峽沿岸的軍事據點發動突襲。官員透露，這項任務不是為了全面佔領，而是透過特種部隊與正規步兵的混合編制，針對威脅商業航線的飛彈基地進行「定點清除」。一名消息人士指出，作戰時間預計需花費數周甚至數月。

奪島容易守島難 專家憂成自殺任務

軍事專家艾森斯塔特（Michael Eisenstadt）分析，佔領伊朗領土固然能重挫政權顏面，但「登陸容易守島難」。他擔心美軍若長時間駐紮在哈爾克島這類狹小區域，極可能淪為伊朗無人機與火炮的「活靶」。他建議採取「打完就跑」的閃電突襲策略，而非長時間佔領，以免造成更慘重的人員傷亡。

精銳衛隊準備迎戰 美軍備妥談判籌碼

知情人士指出，美軍對於地面作戰已進行過多次兵棋推演，絕非臨陣磨槍。奪取領土的主要戰略目的之一，是為了在未來的停戰談判中取得「強大籌碼」。然而，伊朗的革命衛隊（IRGC）預計將依託地勢與石油設施死守到底，更不排除可能會利用友島上珍貴的石油基礎設施來防禦美軍，因此最大的挑戰將是如何保護佔領哈爾克島的美軍。

國務卿稱任務超前 媒體爆萬名大軍將支援

國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日在法國表示，這不會是一場持久戰，並稱目前行動進度「超前」。雖然他認為不需要地面部隊就能達成目標，但Axios與《華爾街日報》卻接連爆料，五角大廈正研議給予伊朗「最後一擊」，除了大規模轟炸，甚至不排除再加派1萬名地面部隊增援中東，以補充該地區現有兵力。

開戰1個月13死 300名美軍遭無人機炸傷

戰爭的代價已讓美軍備感沉重。在過去一個月內，已有13名美國官兵殉職，其中包含飛機失事與無人機襲擊。更有超過300名士兵在伊朗的報復性空襲中受傷，受襲地點遍布中東7國。官員指出，至少有10人傷勢極其嚴重。

民意強烈反對 62%民眾拒絕出兵伊朗

根據最新民調顯示，高達62%的受訪者「強烈反對」派遣地面部隊進入伊朗，僅有12%表示支持。民眾對於空襲軍事目標的接受度雖然較高，但也僅有33%支持，39%反對。