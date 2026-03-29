　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

▲▼新竹市「竹蓮寺」觀音菩薩、觀世音菩薩。（圖／記者陳俊宏攝）

▲「觀音生」將登場。圖為香火鼎盛、主祀觀音菩薩的新竹「竹蓮寺」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆2月19日為觀世音菩薩誕辰，今年落在國曆的4月6日。清水孟國際塔羅小孟老師分享「觀音生」5大禁忌，像是不要跟菩薩求太多慾望的事物；另外，生肖屬「豬、羊、雞」拜菩薩能被加持發大財。

觀音生5大禁忌

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、 要拜素果

最好當季水果，水果數目要單數，因正神為單，單數為陽。

2、拜菩薩不可奇裝異服

或穿太暴露，儘量端莊。

3、拜菩薩不可大聲說話

儘量輕聲細語，用平常心祭拜最好。

4、不要跟菩薩求太多慾望的事物

求太多菩薩會有壓力，儘量平常心祈求，告訴自己有就有、沒有就沒有，一切讓菩薩安排。

5、儘量不要拜葷食

要拜素食，對菩薩最好。

3生肖拜觀音能被加持發大財

Top 3：屬雞

說不定你拜完觀音菩薩，能用不同方式增加財富。建議可考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，且每個月固定投入，不要給自己太大壓力追市場報酬，慢慢投資有獲利產生。

Top 2：屬羊

拜完觀音菩薩之後，正財運說不定會開始大旺，可將多的資金拿來投資。若已有熟悉的投資模式，且一直都是正向的結果，可保持這樣的習慣去經營。若之前不太理想，建議改變新的理財方式，可用小額慢慢投資，找到最適合的理財方式。

Top 1：屬豬

拜完觀音菩薩之後，可向理財專家學習理財方式，或可用一些方法判斷市場情況，幫助你更精明思考，對你有利的標的物。另外，由於物慾較強，建議有多的資金就拿去投資，就不會亂花錢，對荷包更加分。

觀音生適合拜拜時間點

早上9時至下午1時，拜完觀音菩薩之後，說不定會有感應。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男逼「分手砲」！挨告喊冤：我年薪300萬
快訊／伊朗同意「20艘船隻」通過荷莫茲海峽　國籍曝光
快訊／嘉義民宅凌晨竄火　2人燒傷
惡男雙刀砍死前女友！高大成示警：出獄恐再殺人
唱一半「又有路人衝上台」　吳宗憲傻眼：你哪位？
美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

暴雨要來了！4星座「週二忙瘋受委屈」　最新一週運勢曝

投資只需要「中等智商」　吳淡如：快閃、頻繁進出最傻

好天氣掰！　「2波降雨」要來了

一片橘紅！　清明連假「2波鋒面」

要放4天了　清明連假「雨最大」

要變天了！　「全台有雨」時間曝

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉：重點是改變脂肪分布

鶯歌車站自私一幕！腳踏車隊「硬闖手扶梯」慘摔　站務員急停機

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖：拜完快離開

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

暴雨要來了！4星座「週二忙瘋受委屈」　最新一週運勢曝

投資只需要「中等智商」　吳淡如：快閃、頻繁進出最傻

好天氣掰！　「2波降雨」要來了

一片橘紅！　清明連假「2波鋒面」

要放4天了　清明連假「雨最大」

要變天了！　「全台有雨」時間曝

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉：重點是改變脂肪分布

鶯歌車站自私一幕！腳踏車隊「硬闖手扶梯」慘摔　站務員急停機

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖：拜完快離開

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

快訊／屏東住宅深夜竄火！警消出動24人馳援　一家四口獲救

周杰倫新專輯7彩蛋曝光！　48個看板登全球「連紐約時代廣場都有」

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

藍鳥開季二連勝都靠再見安　克萊門特11局下當英雄寫紀錄

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

快訊／嘉義3戶平房凌晨竄火！火舌濃煙狂竄　2婦燒傷送醫

陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

生活熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉

要放4天了　清明連假「雨最大」

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖早去早回

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

一片橘紅！　清明連假「2波鋒面」

不是鼎泰豐！日本人來台「超愛1連鎖店」

舊手機摔壞交店家回收！她少做2件事慘了

想固定買0050！她「1原因」猶豫了

日本買到1神物「一翻驚見MIT」　網推：台灣買不到

看IG限動不想被發現？大票曝「偷看技巧」

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

律師曝脫罪策略：沈慶京找我就能跳舞慶祝！

更多熱門

相關新聞

3月29日星座運勢／雙子轉換跑道成功

3月29日星座運勢／雙子轉換跑道成功

小孟老師每日星座運勢解析，3月29日如下：

3月28日星座運勢／魔羯回味美好歡笑

3月28日星座運勢／魔羯回味美好歡笑

3月27日星座運勢／處女財富充裕幸福

3月27日星座運勢／處女財富充裕幸福

3月26日星座運勢／牡羊座收割大批獲利

3月26日星座運勢／牡羊座收割大批獲利

3月25日星座運勢／處女熱情追求成功

3月25日星座運勢／處女熱情追求成功

關鍵字：

觀世音菩薩小孟老師生肖

讀者迴響

熱門新聞

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

要變天了！　「全台有雨」時間曝

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉

要放4天了　清明連假「雨最大」

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖早去早回

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

更多

最夯影音

更多
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案
李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面