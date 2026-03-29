中東戰火「延燒」巴黎？　美國銀行大樓前驚傳炸彈攻擊

▲巴黎美國銀行大樓。（圖／翻攝Google Maps）



記者張靖榕／綜合報導

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）28日表示，位於巴黎的一棟美國銀行（Bank of America, BofA）建物日前險遭炸彈攻擊，所幸警方即時攔阻，未造成傷亡，初步研判可能與不滿當前中東戰事有關。

歐洲多地出現反中東戰火人士

法新社報導，法國警方於28日凌晨在鄰近香榭麗舍大道（Champs-Elysees）的美銀大樓前，當場逮捕一名準備引爆土製爆裂物的嫌犯。努涅斯指出，此事件讓他聯想到歐洲其他地區近期發生的類似行動，包括荷蘭曾出現由反對中東戰火人士發動的攻擊。

德國之聲（DW）報導指出，這起未遂攻擊發生在當地時間凌晨3時30分，警方發現兩名男子在銀行附近徘徊，手提購物袋形跡可疑。當其中一人試圖引燃裝置時，警方迅速將其制伏，另一名同夥則趁亂逃逸，目前仍在追緝中。

警方初步調查發現，該土製裝置包含點火裝置與裝有疑似燃料液體的容器，內部還含約650公克爆炸性粉末，具備相當破壞力。相關單位已展開進一步調查，以釐清犯案動機與是否涉及更大規模行動。

當局表示，將持續強化巴黎重要設施周邊的安全警戒，防範類似攻擊再度發生。