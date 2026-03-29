國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

▲藍委洪孟楷。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者張靖榕／綜合報導

國民黨內部近日因馬英九基金會人事與財務爭議引發風波，牽動黨內權力與路線問題，也讓藍營面臨輿論壓力。立委洪孟楷27日公開呼籲「黨內大人們」，相關紛爭應適可而止，避免內耗持續擴大，否則恐衝擊2026、2028選情。

洪孟楷呼籲停止紛爭



馬英九基金會近期因財務紀律問題，對幕僚蕭旭岑、王光慈進行處置，並由前國安會秘書長金溥聰主導整頓，引發外界高度關注。事件過程中更牽涉馬英九近其身心狀況的相關爆料，使爭議持續延燒，也引發藍營內部不同聲音。

洪孟楷27日上《TVBS》節目《少康戰情室》時表示，身為國民黨一員，對近期發展感到相當痛心。他呼籲「黨內大人們」應停止紛爭，避免讓內部問題凌駕於公共政策之上，影響整體形象與戰力。

民生焦點被國民黨內部爭議轉移

洪孟楷指出，過去一周原本是執政黨面臨重大政策爭議的時刻，包括核能與民生議題，都應成為在野黨監督重點，但如今輿論焦點卻被內部風波轉移，形同錯失攻防機會。他直言，若持續陷入內耗，將對國民黨2026與2028年選舉造成不利影響。

洪孟楷強調，相關爭議應依法調查，但不應無限上綱，否則只會形成「親痛仇快」局面，削弱整體戰力。他認為當前應是止血關鍵時刻，各方應讓事件適度收斂。他並指出，國民黨當前首要任務仍是聚焦民生與公共政策，強化對執政黨的監督與問責。對於具影響力的政治人物而言，更應將資源與聲量投入對外議題，而非消耗於內部衝突，以維持整體競爭力。