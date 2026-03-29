美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日在七大工業國（G7）外長會議期間表示，伊朗戰事預計仍將持續2至4周，首度有美方高層官員明確暗示戰爭時間可能超出美國總統川普先前所稱的4至6周範圍。同時，盧比歐在會中也與歐盟外交高層就俄烏議題出現激烈言詞交鋒。

伊朗戰事恐拖長

《Axios》報導，盧比歐會後對媒體表示，美方預期戰爭將在「數周而非數月」內結束，但其私下向各國外長透露的2至4周時間表，被視為華府對戰事發展較為保守的評估。

消息人士指出，盧比歐在法國舉行的G7會議上強調，美國已接近與伊朗展開實質談判，但目前仍透過中間人進行溝通，尚未建立直接聯繫。盧比歐說，伊朗官員為避免遭定位或暗殺，普遍避免使用手機，導致聯繫困難、談判進度受阻。

此外，盧比歐也向盟國表示，美國不需要G7協助重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，但希望戰後能由多國組成海上特遣隊，負責維持該戰略水道的安全與通行。

歐盟高官開嗆盧比歐

在討論俄烏戰爭時，雙方氣氛一度緊繃。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）質疑美國對俄羅斯施壓不足，並提及盧比歐一年前曾表示若俄方阻撓和平進程，美國將加大壓力。她當場詢問，「一年過去了，俄羅斯沒有改變。你們的耐心什麼時候用完？」

消息人士轉述，盧比歐對此明顯不悅，語氣提高回應，「我們正盡最大努力結束戰爭。如果妳認為你們能做得更好，那你們來，我們可以讓位」。隨後有多名歐洲外長出面緩和氣氛，強調仍期待美國持續推動外交努力。會後盧比歐與卡拉斯也進行短暫私下會談，試圖降低緊張。

另一方面，烏克蘭方面近期再度派出高層代表團赴美，於邁阿密與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）會談，討論和平進程。不過烏方官員坦言，談判尚未取得明顯進展，並認為美國當前注意力已全面轉向伊朗戰事。