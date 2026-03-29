川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第二個月，戰事持續升溫。葉門武裝組織胡塞武裝（Houthi）28日向以色列發射飛彈，正式宣布參戰，使局勢面臨進一步擴大的風險。同時，美國總統川普對歐洲盟友的不滿情緒升高，甚至威脅若盟友不協助重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將考慮退出北約（NATO）。

川普再次對北約失望

川普27日晚間在邁阿密一場投資論壇表示，對歐洲北約國家未提供實質支持感到失望，質疑美國是否仍有必要繼續承擔同盟義務。他對現場表示，美國過去一向支持盟友，但若對方未採取相同行動，美國也沒有理由持續承擔責任。

在美國於上月底決定對伊朗動武前，並未徵詢歐洲盟友意見，而北約內部多數領袖對此行動持保留甚至反對態度，使跨大西洋關係進一步緊張。

另一方面，白宮對戰爭目標持續釋出矛盾訊號。川普一方面宣稱戰事接近勝利，另一方面又不排除升級衝突，甚至考慮部署地面部隊，使外界對美國戰略方向產生疑慮。

衝突範圍擴大

隨著胡塞武裝加入戰局，衝突範圍進一步擴大。該組織長期獲伊朗支持，此次對以色列發射飛彈，被視為戰爭升級的重要指標。專家警告，若其如同2024年加薩戰爭期間一樣，對紅海與蘇伊士運河航線發動攻擊，將對全球航運與經濟造成重大衝擊。

目前伊朗封鎖荷莫茲海峽已導致全球能源供應受阻，推升油價，同時也波及化肥等其他關鍵原物料市場，加劇全球經濟壓力。

砲轟北約盟國軍事投入不足

川普與北約關係長期緊張。他過去多次質疑北約第五條款的集體防衛承諾，並批評盟國軍事投入不足。2026年，美歐關係再度惡化，部分原因包括川普揚言入侵丹麥海外領地格陵蘭，以及指控北約部隊在阿富汗避戰。

自伊朗戰事爆發以來，川普更頻頻批評北約盟國不願承擔責任，甚至在社群媒體上轉發貼文，指稱「沒有美國，北約就是紙老虎」，並批評盟友不願協助維持荷莫茲海峽通航。

北約盟國則強調，美國對伊朗的軍事行動並不觸發第五條款，因此沒有義務參戰。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也表示，川普正對英國及其政府施加壓力，要求其介入戰事，但英方態度仍維持審慎。