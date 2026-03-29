　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第二個月，戰事持續升溫。葉門武裝組織胡塞武裝（Houthi）28日向以色列發射飛彈，正式宣布參戰，使局勢面臨進一步擴大的風險。同時，美國總統川普對歐洲盟友的不滿情緒升高，甚至威脅若盟友不協助重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將考慮退出北約（NATO）。

川普再次對北約失望

川普27日晚間在邁阿密一場投資論壇表示，對歐洲北約國家未提供實質支持感到失望，質疑美國是否仍有必要繼續承擔同盟義務。他對現場表示，美國過去一向支持盟友，但若對方未採取相同行動，美國也沒有理由持續承擔責任。

在美國於上月底決定對伊朗動武前，並未徵詢歐洲盟友意見，而北約內部多數領袖對此行動持保留甚至反對態度，使跨大西洋關係進一步緊張。

另一方面，白宮對戰爭目標持續釋出矛盾訊號。川普一方面宣稱戰事接近勝利，另一方面又不排除升級衝突，甚至考慮部署地面部隊，使外界對美國戰略方向產生疑慮。

衝突範圍擴大

隨著胡塞武裝加入戰局，衝突範圍進一步擴大。該組織長期獲伊朗支持，此次對以色列發射飛彈，被視為戰爭升級的重要指標。專家警告，若其如同2024年加薩戰爭期間一樣，對紅海與蘇伊士運河航線發動攻擊，將對全球航運與經濟造成重大衝擊。

目前伊朗封鎖荷莫茲海峽已導致全球能源供應受阻，推升油價，同時也波及化肥等其他關鍵原物料市場，加劇全球經濟壓力。

砲轟北約盟國軍事投入不足

川普與北約關係長期緊張。他過去多次質疑北約第五條款的集體防衛承諾，並批評盟國軍事投入不足。2026年，美歐關係再度惡化，部分原因包括川普揚言入侵丹麥海外領地格陵蘭，以及指控北約部隊在阿富汗避戰。

自伊朗戰事爆發以來，川普更頻頻批評北約盟國不願承擔責任，甚至在社群媒體上轉發貼文，指稱「沒有美國，北約就是紙老虎」，並批評盟友不願協助維持荷莫茲海峽通航。

北約盟國則強調，美國對伊朗的軍事行動並不觸發第五條款，因此沒有義務參戰。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也表示，川普正對英國及其政府施加壓力，要求其介入戰事，但英方態度仍維持審慎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男逼「分手砲」！挨告喊冤：我年薪300萬
快訊／伊朗同意「20艘船隻」通過荷莫茲海峽　國籍曝光
快訊／嘉義民宅凌晨竄火　2人燒傷
惡男雙刀砍死前女友！高大成示警：出獄恐再殺人
唱一半「又有路人衝上台」　吳宗憲傻眼：你哪位？
美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

中東戰火「延燒」巴黎？　美國銀行大樓前驚傳炸彈攻擊

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

華郵：人權報告揭美以空襲逾3周　伊朗平民近1500死

沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

注意了！國際民航組織新規上路：行動電源限2顆　機上禁充電

老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝　川普：非常難過

無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

中東戰火「延燒」巴黎？　美國銀行大樓前驚傳炸彈攻擊

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

華郵：人權報告揭美以空襲逾3周　伊朗平民近1500死

沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

注意了！國際民航組織新規上路：行動電源限2顆　機上禁充電

老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝　川普：非常難過

無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

快訊／屏東住宅深夜竄火！警消出動24人馳援　一家四口獲救

周杰倫新專輯7彩蛋曝光！　48個看板登全球「連紐約時代廣場都有」

快訊／村上宗隆又轟了！　連兩戰開砲寫驚奇開季

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

藍鳥開季二連勝都靠再見安　克萊門特11局下當英雄寫紀錄

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

快訊／嘉義3戶平房凌晨竄火！火舌濃煙狂竄　2婦燒傷送醫

陳美鳳聚會同框航空界大咖！　罕重提紐約婚變官司「心力交瘁」

【自己都穿不好還教人】烏龍爸把女兒鞋子穿反...媽整個超傻眼@@

國際熱門新聞

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

遊印度拒絕乞討　日部落客遭砸牛糞水球

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

國際新規上路：限2行動電源　機上禁充電

美卿盧比歐：伊朗戰事還要再2到4周

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

川普打不贏、下不了台！CNN：沒有真正贏家

更多熱門

相關新聞

華郵：人權報告揭美以空襲逾3周　伊朗平民近1500死

華郵：人權報告揭美以空襲逾3周　伊朗平民近1500死

一份由多個人權團體組成聯盟發布的最新報告指出，自美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動以來，空襲已波及學校、醫院與多項民用設施，造成至少1443名平民喪生，其中包括217名兒童。

沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

葉門叛軍挺伊朗　首度朝以色列射飛彈

葉門叛軍挺伊朗　首度朝以色列射飛彈

伊朗住宅驚見「美製地雷」　距基地僅數公里

伊朗住宅驚見「美製地雷」　距基地僅數公里

陸外長：願與巴基斯坦共同促和止戰

陸外長：願與巴基斯坦共同促和止戰

關鍵字：

川普北約北美要聞美國伊朗美軍

讀者迴響

熱門新聞

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

要變天了！　「全台有雨」時間曝

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉

要放4天了　清明連假「雨最大」

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖早去早回

川普威脅和歐洲撕破臉！　揚言若不幫忙將放棄北約

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

更多

最夯影音

更多
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案
李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面