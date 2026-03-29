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要變天了！　「全台有雨」時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，周二鋒面接近；周三鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署說，今天清晨中部以北地區有局部短暫陣雨，下半天風場轉為偏南風，宜蘭、花蓮、其他山區有午後熱對流所造成的零星短暫陣雨；東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，除基隆、桃園及新竹高溫約24、25度外，其他地區都在26度以上，中南部可以來到30、31度，至於各地低溫約19至22度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

未來一周兩波鋒面

氣象署指出，周一東北季風減弱，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部及其他山區有零星短暫雷陣雨；周二鋒面接近，北部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，周三鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北並有局部較大雨勢機率；周四東北季風減弱，環境水氣仍多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨。

氣象署預報，周五另一鋒面接近，周六鋒面影響，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

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