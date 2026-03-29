華郵：人權報告揭美以空襲逾3周　伊朗平民近1500死

▲伊朗平民死亡人數近1500人。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

一份由多個人權團體組成聯盟發布的最新報告指出，自美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動以來，空襲已波及學校、醫院與多項民用設施，造成至少1443名平民喪生，其中包括217名兒童。

伊朗平民死亡人數近1500人

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，這份報告被認為是目前對伊朗戰事平民傷亡最全面的統計之一，涵蓋2月28日至3月23日期間的數據。研究人員指出，1443人的死亡數字為「經核實的最低估計」，隨著空襲持續與調查深入，實際傷亡人數可能進一步上升。報告並未逐一區分各起攻擊由美軍或以色列軍方執行。

報告指出，平民傷亡主因包括情報錯誤導致的目標誤判、在人口稠密地區使用爆炸性武器，以及攻擊同時具軍民用途的基礎設施，例如交通與能源系統。人權專家認為，針對民用設施的攻擊已違反武裝衝突法。

此外，報告也質疑美方未完全遵守將平民傷害降至最低的法律義務，同時批評以色列在其他戰區如加薩與黎巴嫩的行動中，亦被指控忽視國際法對平民保護的要求。

40多所學校遭炸

數據顯示，自戰事爆發以來，已有40多所學校在攻擊中受損。其中一所位於伊朗南部的女子學校，在戰爭初期疑因目標誤判遭擊中，造成至少168名兒童死亡、110名平民受傷。若最終確認為美軍行動，將成為自1991年以來單次攻擊造成平民死亡最多的事件之一。

報告由伊朗人權行動者（Human Rights Activists in Iran, HRAI）、英國非營利組織Airwars，以及人道團體「衝突下平民研究中心」（Center for Civilians in Conflict, CIVIC）共同完成。這些機構透過在地網絡與公開資料長期蒐集證據，追蹤衝突中的平民傷亡。

報告指出，多數平民死亡發生在首都德黑蘭及周邊地區，其中3月9日為傷亡最慘重的一天，當天發生約400起空襲，造成262名平民死亡，包括對德黑蘭東部一棟公寓的攻擊。

報告同時指出，空襲不僅造成大量死傷，也導致民眾流離失所，並破壞關鍵基礎設施，加上伊朗境內管控加劇，使民眾在行動、通訊與醫療取得方面更加困難。報告批評，美國與以色列將相關傷害視為個別事件或加以合理化，掩蓋對平民累積性的衝擊。

一名31歲受訪母親在報告中描述，「我的孩子們躲在桌子底下。我不知道該怎麼跟他們說。你無法向一個7歲孩子解釋，為什麼天空突然被照亮，接著傳來爆炸聲」，凸顯戰火對一般家庭帶來的心理創傷。