沙國基地遇襲美軍E-3預警機受損　陸戰隊抵中東

▲美軍E-3空中預警機。（圖／翻攝維基百科）



記者張靖榕／綜合報導

美國與阿拉伯官員指出，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）27日遭伊朗飛彈與無人機空襲，造成美軍十多人受傷，並損壞多架軍機，其中包含一架關鍵的E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機（AWACS）。在衝突升溫之際，美軍也已從日本調派陸戰隊遠征支隊進駐中東，強化區域軍力部署。

「美軍戰場之眼」受損

《華爾街日報》報導，此次攻擊不僅造成地面空中加油機受損，也波及具高度戰場指揮功能的E-3預警機。該機可在數百英里外偵測飛彈與各類飛機動態，並提供即時情報給指揮官，用於協調與管理空中作戰。

軍事分析人士指出，E-3在現代戰場扮演關鍵角色，其受損將削弱美軍對波斯灣局勢的掌握能力。退役美國空軍上校魏納柏（John Venable）表示，「這影響非常大，會削弱美國維持戰場態勢感知的能力」，並指出美軍現役E-3數量有限，短期內難以補充。

美軍持續增兵中東 陸戰隊調抵當地

與此同時，美軍持續增兵中東。從日本調派的第31陸戰隊遠征支隊（31st Marine Expeditionary Unit）已抵達當地，提升美國總統川普在軍事與外交決策上的操作空間。

五角大廈正考慮進一步增派最多1萬名地面部隊赴中東，可能包括步兵、裝甲車與後勤單位，與先前已部署的約5000名陸戰隊官兵及82空降師約2000人的作戰旅形成戰力整合。

地面部隊擴大

若計入現有兵力，美軍在伊朗周邊部署的地面部隊規模可能達1萬7000人。儘管這一數量仍遠不足以支撐全面入侵行動，但已具備奪取戰略據點或關鍵島嶼的能力。

分析也指出，與2003年美國入侵伊拉克時動用約15萬地面兵力相比，目前部署規模顯示美方仍以有限軍事行動與區域威懾為主，尚未進入全面戰爭態勢。