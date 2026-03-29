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伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

▲ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

▲ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

中東最大鋁業製造商阿聯全球鋁業（Emirates Global Aluminium, EGA）表示，旗下位於阿拉伯聯合大公國的重要生產基地，近日在伊朗飛彈與無人機攻擊中遭受「重大損害」。

伊朗攻擊中東最大鋁製造商

路透社報導，EGA在聲明中指出，位於阿布達比哈里發經濟區（Khalifa Economic Zone）的設施遭到攻擊，造成多名員工受傷，但均無生命危險。公司目前正評估實際損失，尚未說明廠區是否暫停營運。

自美國與以色列於2月28日對伊朗發動軍事行動後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾乎停擺。波斯灣地區鋁產業約占全球供應9%，多數業者已難以透過既有航線將產品出口至全球市場。

戰前已有大量鋁金屬在海上運輸　EGA調整物流策略

EGA指出，位於Al Taweelah的冶煉廠2025年產量達160萬公噸鑄鋁，當地另設有氧化鋁精煉廠，去年產量約240萬公噸。公司表示，戰事爆發時已有大量鋁金屬在海上運輸，並在海外據點保有庫存，以維持供應彈性。

路透社先前報導，EGA已調整物流策略，將鋁出口與原料進口改道經阿曼蘇哈爾（Sohar）港進行，以降低航運中斷帶來的衝擊。

彭博（Bloomberg News）指出，阿聯是全球鋁供應的重要來源，此次攻擊對波斯灣大宗商品產業再添壓力。除鋁業外，能源與化肥等產業也因荷莫茲海峽受阻而面臨出口困難。

市場方面，鋁價在戰事爆發前已呈上升趨勢，隨著市場預期供應收緊與庫存下降，價格可能進一步攀升。高盛集團（Goldman Sachs Group）也警告，大宗商品價格走高恐對全球經濟構成壓力。

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