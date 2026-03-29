李昌鈺鑑定「319不是自導自演」！陳水扁悼：他當年承受極大壓力

▲國際鑑識專家李昌鈺病逝美國。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

有「華人神探」之稱的國際鑑識權威李昌鈺近日於美國辭世，享壽87歲。消息曝光後，各界紛紛表達哀悼，前總統陳水扁也發聲表示悲痛，並特別感謝他當年來台參與「319槍擊案」鑑定，以專業釐清外界質疑，強調案件「並非自導自演」。

參與319槍擊案鑑定 以科學還原真相

回顧2004年震動政壇的319槍擊案，當時陳水扁與副手呂秀蓮在台南掃街時遭槍擊，引發社會高度關注與政治對立。事發後約10天，李昌鈺率領鑑識團隊來台，透過彈道重建、現場跡證分析等方式進行調查。

根據《自由時報》報導，陳水扁指出，李昌鈺依據科學證據，確認其腹部傷勢為近距離槍傷，而非外界質疑的刀傷或自導自演，並認為該鑑定結果在當時混亂氛圍中，提供了關鍵且具客觀基礎的專業判斷。

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

報告未平息爭議 政治對立難解

不過，即便有國際鑑識權威背書，相關鑑定結果仍未獲部分政治陣營完全接受，社會對立持續延燒。陳水扁坦言，當年即使有科學證據，仍難以消弭彼此不信任，對於李昌鈺在事件中承受來自非科學領域的質疑與壓力，至今仍感遺憾。

他也提到，李昌鈺當年是應新黨要求來台鑑定，原意在於釐清真相、穩定社會，但最終仍難避免政治紛擾。

一代鑑識傳奇落幕 精神影響深遠

李昌鈺一生參與全球數千起重大刑案，足跡遍及多國，也曾協助偵辦台灣多起重大案件，其專業對推動「以證據說話」的辦案精神具有深遠影響。對於他的辭世，陳水扁表示，這不僅是一位鑑識權威的殞落，更象徵一個時代的結束。

他強調，李昌鈺不畏政治壓力、堅持科學精神的態度，值得後人學習，唯有讓司法回歸專業、不受政治立場左右，才是對這位傳奇人物最好的致敬。