台中男逼「分手砲」動手性侵！挨告喊冤：我年薪300萬

▲男子要求最後「再愛一次」，遭拒後動手性侵女友。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿賢（化名）與前女友小樂（化名）在租屋處談分手，怎料他要求最後「再愛一次」不成，竟動手性侵對方，氣得小樂報警提告。儘管阿賢辯稱自己即將年薪300萬元，是小樂為了報復才汙衊，不過台中地院法官審酌證據後，並不採信他的說法，最終依照強制性交罪判處3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

求歡遭拒 出門前動粗逞慾

根據判決書內容，阿賢與小樂曾是情侶關係，2人一起在台中租賃套房同居。後來小樂想要分手，2023年1月某天前往朋友家居住冷靜，不過因為阿賢一直打電話、四處尋人，她決定還是要說清楚，於是隔天晚上回到了租屋處。

返回租屋處以後，2人並未談論出結果，阿賢提議先休息一天，等到睡醒再說，怎料他睡醒後準備去上班，出門前要求小樂「最後再愛一次」，遭到拒絕以後，竟不顧小樂的意願，動手性侵得逞。

炫耀年薪300萬 女方求復合不成報復

對此，阿賢則辯稱，2人當時是同居的男女朋友關係，並未違反對方的意願，且小樂聲稱自己有反抗、哭泣，卻並未大聲呼救，事發後也沒有報警或到醫院驗傷，反而是留下來休息、跟他共進晚餐，甚至後來還一起尋找租屋處、喊他老公，關係十分親密，直到半年以後才分手。

▲男子要求最後「再愛一次」，遭拒後動手性侵女友。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



阿賢聲稱，分手後小樂數度要求復合，不過因為多次請求沒有成功，才開始轉向極端、不但四處張貼他是性侵犯的廣告，還會噴漆騷擾，他還因此向法院聲請保護令。阿賢還稱，他接下來要赴美工作，年薪高達300萬元新台幣，小樂事不滿被分手、嫉妒，基於報復心理才提出控訴，藉此迫使他放棄高薪工作。

不過，由於小樂對案發經過指證歷歷，且前一天到朋友家躲藏時，身上有多處瘀青，也向朋友指控遭遇暴力對待，言談之間滿是恐懼。

事後道歉對話露餡 法官打臉判刑

此外，阿賢逞慾以後，還傳訊安慰小樂「對不起剛剛衝動了」、「下班以後再吃飯好嗎」、「會痛嗎」、「對不起我腦袋不理智，真的很怕你走。」小樂則是質問「到底我為什麼被你傷害完」、「被你強X完」、「要等你一起吃飯」、「然後你不用負責直接走人」等話語。

綜合全案證據，台中地院法官審理後，並不採信阿賢的說法，最終依照強制性交罪，判阿賢3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。