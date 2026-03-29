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大陸 大陸焦點 特派現場

太原鬧區火燒高樓！烈焰竄天「一路燒上外牆」　慘釀1死25傷

▲山西太原鬧區發生高樓火警慘釀1死25傷，猛烈火勢沿外牆竄升，場面相當驚人。（圖／翻攝自微博）

▲山西太原鬧區發生高樓火警慘釀1死25傷，猛烈火勢沿外牆竄升，場面相當驚人。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸山西省太原市小店區28日晚間發生高層建築火警，起火地點位於親賢北街商圈一棟商業大樓。官方通報指出，事故已造成1人死亡、25人受傷，其中7人傷勢嚴重，目前明火已撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

外牆全面燃燒　火勢迅速蔓延

綜合現場畫面與目擊者說法，火勢主要集中在建築外牆，烈焰沿外立面迅速竄升，伴隨大量濃煙直衝天際，燃燒碎片不斷從高處墜落，場面相當驚人。有路過民眾直呼「太可怕」，顯示火勢之猛烈。

據了解，起火建築位於太原熱鬧的親賢商圈，鄰近茂業天地，周邊聚集多家商場與娛樂場所，人流密集，火災發生後一度引發周邊緊張。

▲山西太原鬧區發生高樓火警慘釀1死25傷，猛烈火勢沿外牆竄升，場面相當驚人。（圖／翻攝自微博）

疑飯店起火釀災　官方展開調查

當地應急管理部門表示，初步研判為建築內一間餐飲場所起火，進而引燃外牆裝飾材料，導致火勢迅速擴大。事故發生後，消防、公安及應急單位迅速趕赴現場展開救援，進行人員疏散與逐層搜救，最終於當晚成功控制火勢。

目前傷者已送醫救治，相關單位持續針對起火原因進行調查。不過，外界也關注建築外牆材料是否具備足夠阻燃性，有網友質疑「為何燒得這麼快」，呼籲應全面檢視建築安全與防火規範。

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