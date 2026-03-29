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晚安小雞重開探險直播「第一天就被抓」！做筆錄嘆：以後去國外做

▲▼晚安小雞重啟探險直播，第一天就被抓。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

▲晚安小雞重啟探險直播，第一天就被抓。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

記者柯振中／綜合報導

網紅晚安小雞結束柬埔寨刑期返台，休息多天以後，28日再度重啟過去的「探險直播」，怎料探險結束以後，有員警直接在外等候，將他帶回派出所製作筆錄，讓他無奈直言，探險這條路本身就是在灰色地帶，「這種事情總有一天還是會遇到的。」

直擊廢醫院　播完警等在門口

晚安小雞28日在臉書上開直播，分享探險實況，指稱探險的地點是一處廢棄醫院，開頭他先是分享了與醫院有關的恐怖故事，接著便入內探險，時間大約一小時左右。

怎料直播準備結束時，有2名員警在外面等候，要求關閉直播，接著便將人帶回派出所製作筆錄。晚安小雞對此表示，探險這條路本來就是在灰色地帶遊走，總有一天會遇到這種事，「去廢墟探險本來就是一項不可觸碰的活動，當我決定開始探險的時候本來已做好心理準備。」

自嘲難生存　規劃轉戰民主國

不過，晚安小雞也感嘆，往後在台灣探險的機率可能會變小，畢竟自己曾經犯了錯誤，導致不適合在台灣再生存下去，「我不能怪誰，只能怪自己。」

至於未來的路要怎麼走？晚安小雞表示，已經在規劃去較為民主的國家探險，希望各位觀眾再等等。晚安小雞也說，員警之所以會上門找人，是因為有觀眾將他的直播影片、照片傳到警局，這樣一來想躲也躲不掉，「既然躲不掉就勇敢面對吧！雖然重新爬起來照條路很難走…但…小雞會努力生存下去的！」

 
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